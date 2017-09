Equipes localizam menina em escombros 2 dias após terremoto no México

Em luto pelo terremoto que deixou mais de 220 mortos, milhares de mexicanos acompanham com esperança e apreensão a operação de resgate de uma menina de 12 anos que está sob os escombros de uma escola infantil. Frida Sofia está desde terça-feira (19) embaixo dos destroços do Colégio Enrique Rebsamen, que fica na Cidade do Méxio.

As equipes de resgate trabalham sem interrupção para extrair a criança dos escombros, mas as autoridades mexicanas tentam evitar comentários otimistas demais, já que qualquer infortúnio pode terminar em uma nova tragédia.

Além do suspense em torno do resgate, o nome Frida Sofia não consta na lista de alunos do colégio. Por isso, a imprensa mexicana acredita que seja uma estratégia das equipes de socorro para manter contato com a criança. Os pais da menina também não apareceram até agora. A criança conseguiu falar com os bombeiros e pediu água. Ela também relatou que há dois corpos ao seu lado, mas não sabe dizer se estão mortos.

Além de Frida, as equipes localizaram mais quatro pessoas soterradas com vida. Isso porque uma jovem, Fátima Navarro, resgatada nesta madrugada, contou que ficou em contato com outros quatro colegas sob os escombros. Ela também conversou com sua família por WhatsApp, mesmo soterrada.

A escola virou símbolo da tragédia provocada pelo terremoto de 7,1 graus que atingiu o México na tarde da última terça-feira, dia 19 de setembro. De lá, os bombeiros tiraram 37 corpos, sendo 32 de crianças e cinco adultos, que compõem o balanço de 225 mortos do tremor.

Até o momento, foram resgatadas 11 crianças e uma professora com vida, mas 30 pessoas continuam desaparecidas na escola. Na data em que o país relembrava um outro terremoto que também atingiu o México há exatamente 32 anos, deixando 10 mil vítimas fatais, o solo voltou a tremer e a aterrorizar milhares de mexicanos.