Cidade italiana recebe regata com mais de 2 mil barcos

A cidade de Trieste, no nordeste da Itália, sediará do dia 29 de setembro até 8 de outubro a 49ª edição da Barcolana, único festival de regata no panorama mundial onde embarcações de veleiros profissionais e equipes de amadores são desafiadas na mesma linha.

São 10 dias de eventos que vão desde regata até natação no mar, passando por canoagem e atividades culturais e entretenimento na orla da praia. No total, são 347 opções. A expectativa é reunir cerca de dois mil barcos, de seis a 30 metros de comprimento, e mais de 25 mil veleiros. O objetivo é celebrar o mar e o esporte, além de ser uma das principais atrações turísticas para Trieste e Friuli-Veneza Giulia. O festival emprega mais de 300 mil pessoas todos os anos. "Um evento que vive e fala sobre esporte, mas sobretudo um grande evento em que se pode combinar a cultura, o esporte e a tradição, juntamente com investimento turístico e econômico.

Também serve para mostrar o quanto é importante investir em esportes e continuar a ver manifestações como essa que remetem ao nosso país", explicou o ministro do Esporte, Luca Lotti.