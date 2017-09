Número de mortos em terremoto no México sobe para 225

O número de mortos do terremoto de magnitude 7,1 que devastou o México subiu para 225, de acordo com informações do jornal mexicano La Jornada. Segundo o periódico, uma equipe de resgate, composta por voluntários e por integrantes de órgãos oficiais, está nas ruas para salvar a vida de dezenas de pessoas que ainda estariam sob os escombros.

O presidente Enrique Peña Nieto decretou três dias de luto nacional. Na Cidade do México, foi decretada situação de emergência. O mandatário ordenou que todos os hospitais públicos permaneçam abertos para atender à população e aos feridos. Alguns centros médicos privados também decidiram oferecer serviço emergencial gratuito.

A maior parte dos mortos foi registrada na capital, Cidade do México. Outros morreram em Morelos, Puebla, Estado de México, Guerro e Oaxaca.

O tremor de terra ocorre no aniversário de 32 anos de um devastador terremoto que deixou 10 mil mortos no México em 19 de setembro de 1985.

Além disso, um outro sismo de 8,1 graus já tinha atingido o país há apenas duas semanas, deixando 98 mortos. Várias cidades do México estão com imóveis desabados, semáforos sem funcionar e destruição por toda parte.

A Ansa percorreu de carro a Zona Sul da Cidade do México e identificou caos no trânsito, com centenas de voluntários tentando colocar ordem nas ruas e tranquilizar as pessoas. Milhares de mexicanos caminham pelas ruas em busca de ajuda, já que faltam meios de transporte. Várias ruas estão fechadas e as sirenes das ambulâncias não param de tocar. Alguns bairros da capital permanecem sem energia elétrica.

De manhã, a Defesa Civil calculava que 44 prédios tinham desabado na Cidade do México, entre eles o de uma escola infantil, a Colegio Enrique Rebsamen, no bairro de Coapa. Crianças e adultos foram encontrados mortos nos escombros, e outras estão desaparecidas.

Peña Nieto sobrevoou durante a madrugada as zonas atingidas pelo terremoto. Há duas semanas, ele se dedica às populações afetadas pelos sismos e, por isto, não participou da abertura da 72ª Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta terça-feira, em Nova York.

Com agência Ansa Brasil