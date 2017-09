Greve na Ryanair se agrava e pilotos rejeitam 'bônus'

Os pilotos da companhia aérea low-cost Ryanair rejeitaram a proposta de um pagamento de bônus em troca da renúncia de 10 dias de férias e deram um ultimato à empresa para aceitar suas condições até sexta-feira (22).

Segundo um documento assinado pelos representantes dos pilotos, há a cobrança por melhorias nas condições de trabalho, contratações com registros nos países de origem da operação e não apenas na Irlanda, onde a Ryanair tem sede.

De acordo com a empresa, mais de 315 mil passageiros foram afetados pela greve. Os motivos dos protestos são vários, desde as péssimas condições de trabalho até o anúncio da companhia de cortar cerca de 2,1 mil voos até o fim do ano.

Na Itália, a Autoridade Antitruste anunciou que abriu um procedimento instrutório para verificar se a empresa cometeu "práticas comerciais incorretas" por conta dos "numerosos cancelamentos dos voos efetuados ou a serem efetuados nas próximas semanas".