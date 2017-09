Terremoto no México ocorre em dia de treino antissísmico

O forte terremoto que atingiu o México nesta terça-feira (19) ocorreu no mesmo dia em que a capital do país fazia um mega exercício antissísmico, como uma das ações para lembrar os 32 anos do tremor que matou cerca de 10 mil pessoas em 1985.

O tremor real ocorreu menos de uma hora depois do fim da simulação feita pelas autoridades com diversas corporações do país. Além da Cidade do México, o tremor foi sentido em Oaxaca, um dos três estados mais devastados pelo tremor do dia 8 de setembro.

Nas redes sociais, é possível ver que diversos prédios menores desabaram na capital, mas não há ainda informações sobre possíveis vítimas.