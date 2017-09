Site lista melhores hotéis para Oktoberfest em Munique

Realizada em Munique, na Alemanha, e com uma média de 6 milhões de visitantes por ano, a Oktoberfest é um dos festivais mais populares do mundo. O evento atrai amantes de cervejas de todas as partes do planeta, além de levar muita diversão ao público.

O festival, que começou no último sábado (16) e irá durar até o dia 3 de outubro, recebe milhares de pessoas, e o site Booking.com, listou os melhores hotéis, dos mais luxuosos aos mais baratos, para quem for a Munique curtir a Oktoberfest.

Confira a lista:

Wombats City Hostel: Apenas a 15 minutos do Theresienwiese, palco do Oktoberfest, o hotel é uma das principais escolhas para curtir o principal festival de cerveja do mundo a um preço baixo. O albergue oferece quartos modernos com banheiro privativo, varanda e café da manhã todos os dias.

Hotel Metropol: Se preferir um hotel um pouco mais luxuoso para ficar hospedado durante a Oktoberfest, Hotel Metropol é uma boa escolha. Ele estão localizado em uma rua tranquila a 5 minutos da Estação Central de Munique. Aqui, os hóspedes encontram quartos modernos e luminosos, um restaurante elegante e um bar aberto 24 horas. O hotel fica próximo ao Theresienwiese da Oktoberfest.

Hotel Torbräu: Um hotel quatro estrelas e com o ambiente bem tranquilo, oTorbräu é uma ótima escolha. Ele é está localizado apenas a 5 minutos da praça Marienplatz. Oferece quartos decorados de forma clássica e um rico almoço. Aqui, você também encontrará o restaurante Schapeau, que oferece pratos locais.

Maximilian Munich Apartments: O Maximilian Munich é o destino ideal para uma hospedagem relaxante. Possui academia, sauna finlandesa, banho turco, sala de relaxamento e massagens disponíveis, basta solicitar. O hotel está localizado a 500 metros da Ópera Estatal da Baviera e a 5 minutos da Estação S-Bahn Isartor.

Vi Vadi Hotel Bayer 89: O Vi Vadi Hotel recebe os seus hóspedes com um ambiente elegante e oferece quartos espaçosos e modernos, além de um restaurante e outro bar. Localizado perto da Estação Central de Munique, chegar na Oktoberfest será rápido e prático.

Relexa Hotel München: Localizado no centro de Munique, este moderno hotel está localizado a 600 metros da Oktoberfest. O Relexa oferece quartos bem decorados e um almoço preparado com ingredientes locais do histórico mercado Viktualienmarkt.

Motel One München: Este hotel de design está localizado no bairro de Au-Haidhausen, em Munique, a 700 metros do Museu Deutsches. Oferece um bar 24 horas, quartos elegantes e modernos. A estação de Rosenheimer Platz fica a 5 minutos do hotel e os trens saem em apenas 3 minutos para a praça Marienplatz e a rua Kaufingerstrasse.

Neues Apartment: Localizado em Trudering-Riem, o shopping center de Riem Arcaden fica nas proximidades, mas se quiser experimentar algo diferente das compras e degustação de cerveja, você também pode esquiar, praticar golfe e passear a cavalo.