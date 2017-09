Na ONU, premier israelense cobra mudanças em acordo com Irã

O premier israelense, Benjamin Netanyahu, fez duras críticas ao acordo nuclear assinado entre diversas potências ocidentais e o Irã em 2015 durante seu pronunciamento na Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira (19).

Segundo Netanyahu, mesmo com a assinatura do pacto, o "Irã está desenvolvendo mísseis" que podem afetar "o mundo inteiro" e cobrou que o acordo seja "mudado ou rejeitado". "Quem ameaça Israel se coloca em perigo. A luz de Israel não se apagará jamais. Nós nos defenderemos com força", disse ainda referindo-se aos iranianos.

Apesar das críticas de diversos líderes mundiais, Netanyahu elogiou o discurso de Donald Trump - que foi de ataque ao Irã. Para o israelense, o republicano "falou a verdade" sobre o país da tribuna da ONU.