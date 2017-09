Cidade do México é afetada por terremoto de 6,8 graus

A Cidade do México, capital do país, foi atingida por um forte terremoto na tarde desta terça-feira (19). Segundo o Centro Sismológico Nacional do México, o tremor foi de 6,8 graus na escala Richter à oeste de Chiautla de Tapia, no estado de Puebla, próximo à Cidade do México.

Já o Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o tremor foi de 7,1 graus. Ainda não há informações de vítimas, mas há relatos de danos na capital do país.

No dia 8 de setembro, diversos estados mexicanos registraram o pior terremoto desde 1932. O sismo de 8,2 graus causou quase 100 mortos nos estados de Oaxaca, Chiapas e Tabasco. E nesta terça, centenas de pessoas relembraram os 32 anos do maior terremoto que atingiu a capital do país. Em 1985, um tremor de 8 graus de magnitude destruiu a capital e deixou mais de 10 mil mortos.