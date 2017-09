Supremo autoriza que Trump impeça entrada de refugiados

A Corte Suprema dos Estados Unidos autorizou nesta terça-feira (12) que o governo de Donald Trump continue impedindo a entrada de refugiados de seis países de maioria muçulmana.

Uma decisão da Corte de Apelação havia retirado os refugiados da polêmica lei de banimento de Trump, mantendo só o impedimento de entrada das pessoas vindas do Irã, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen.

Agora, a ordem executiva baixada por Trump tem vigor total, impedindo a entrada seja de pessoas comuns ou daqueles que buscam asilo ou refúgio nos EUA.

No entanto, os juízes da Suprema Corte ainda vão analisar a legalidade da lei, provavelmente no dia 10 de outubro, que pode rejeitar ou manter a medida do presidente.