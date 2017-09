Filho de Jean-Claude Van Damme é preso após briga

O filho do ator Jean-Claude Van Damme, Nicholas Van Varenberg, 21 anos, foi preso na noite de domingo (10) após uma briga em sua residência em Phoenix, no Arizona, informou a mídia norte-americana nessa quarta-feira (13).

Segundo as primeiras informações, Van Varenberg teria ameaçado seu companheiro de quarto com uma faca e manteve ele refém dentro do apartamento.

A polícia foi chamada por vizinhos, que alertaram para os gritos na residência. No entanto, as ameaças ocorreram após a chegada da polícia, já que Nicholas não teria "gostado" que o amigo abriu a porta para os agentes.

Nicholas, de 21 anos, não gostou quando o rapaz abriu a porta para os policiais que encontraram maconha no apartamento onde moravam

O jovem foi liberado da prisão após pagar uma fiança de US$ 10 mil.