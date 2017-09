Furacão Irma perde força e vira tempestade tropical

O furacão "Irma", que atinge a Florida nesta segunda-feira (11), perdeu força e se tornou uma tempestade tropical, confirmaram as autoridades.

Três pessoas morreram na Flórida em acidentes de trânsito provocados pelos fortes ventos e chuvas intensas em função da passagem do furacão Irma. A policial Julie Bridges, de 42 anos, faleceu neste domingo em uma colisão frontal perto da cidade de Sarasota, na costa oeste da Flórida, informou o xerife Arnold Lanier. “Ela trabalhou a noite toda em um abrigo e seguia para casa para pegar alguns mantimentos no momento do acidente”, disse.

Outro motorista morreu em um acidente quando seguia para o trabalho. A terceira vítima foi um homem que faleceu no sábado em um acidente perto de Key West, em Florida Keys, primeiro conjunto de ilhas do estado atingido pelo Irma.

Em Miami, os impactos da tempestade já são sentidos em maior intensidade, com diversos pontos sem energia elétrica e árvores caídas pelas ruas. Pelas ruas da cidade, muitos carros estão com alarmes disparados após terem sido atingidos por objetos carregados pelos fortes ventos.

O arquipélago de Florida Keys enfrentou na manhã de domingo o pior do Irma, que sobe a costa oeste. Algumas áreas estão submersas pelas águas da tempestade.

Miami, no entanto, continuará enfrentar fortes ventos durante horas. Um guindaste no Centro da cidade se partiu e há muitos pontos de alagamentos, principalmente na região mais próxima do mar.

Mesmo fora da rota do olho do furacão, ondas de até 4 metros podem ocorrer no mar. No lado Oeste da Florida, contudo, são esperadas ondas de até seis metros.

Em sua última atualização de previsão, o Centro Nacional de Tempestades divulgou uma mensagem de alerta: "Existe um perigo iminente de inundações trazidas por tempestades que causam perigo de vida em grande parte da costa oeste da Flórida, incluindo Florida Keys, onde um aviso de tempestade está em vigor. A ameaça de inundações catastróficas é mais alta ao longo da costa sudoeste do estado, onde são esperados 3m a 4,5m de inundações acima do nível do solo. Esta é uma situação que ameaça a vida".

Também há uma preocupação com tornados. É que a costa leste, incluindo a cidade de Miami, está no chamado "lado sujo" da tempestade, o que significa forte impulso nos ventos e aumenta as possibilidades de tornados, ao longo de todo o dia.

A orientação oficial é para que a população não saia de casa, porque os objetos carregados pelos ventos podem ser transformados em verdadeiros projéteis. Além disso, como muitos cabos são desprendidos da rede elétrica, as pessoas também correm o risco de serem eletrocutadas.

O Departamento de Polícia de Miami informou que seus oficiais estão protegidos para sua segurança e podem não responder às chamadas de serviço. O alerta foi divulgado pelo Twitter.

Funcionários do serviço público da Flórida informaram que mais de 2 milhões de pessoas estão sem luz. Cerca de 50 mil pessoas se refugiaram em abrigos.

Com Ansa