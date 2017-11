Tamanho do Texto: +A -A

O marqueteiro Renato Pereira contou, em delação premiada, que encontrava Carlos Miranda, o operador financeiro de Sérgio Cabral, na esquina da rua General Garzon e com a Avenida Alexandre Ferreira, entre Jardim Botânico, Lagoa e Leblon.

Nos encontros, aproximadamente 10, segundo o marqueteiro, eram repassadas as propinas.

Por que essa esquina, e não as outras do Rio de Janeiro? Quem assessorou o "aviãozinho" que levava as propinas para a mencionada esquina?