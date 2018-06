Comendo o PT pelas bordas

Diferentemente das criancices de boa parte do PSOL do Rio, Guilherme Boulos segue na luta e vai comendo o eleitorado petista pelas beiradas. Na sexta-feira à noite, um encontro dele com a fina flor da intelectualidade carioca varou a madrugada na casa da professora psolista Tatiana Roque. Presentes professores universitários, pesquisadores e até reitores antes ligados ao PT. Foi um papo cabeça onde Boulos acredita ter marcado pontos importantes. Ao grupo, ele contou que só aceitou ser candidato a presidente pelo PSOL sob a condição de que não tivesse que bater em Lula na campanha. Disse ainda não se conforma com a decisão do ex-presidente de se “entregar a Sérgio Moro”. O líder do MTST foi um dos mais próximos a Lula naqueles dias de resistência no sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. para ele, se Lula tivesse resistido, inspiraria um movimento forte em todo o país pela sua soltura. Boulos tem qualidades e vontade de levar seu projeto adiante. Enquanto isso, no Rio, seu partido parece ficar satisfeito por, a cada dia, acrescentar um tijolinho a mais na perspectiva mais uma fascinante derrota da esquerda nas eleições estaduais. Mas com direito a uma palhinha de Chico e Caetano de graça no Circo Voador.

Pra cima deles, Jandira

As atenções de boa parte do eleitorado de esquerda estarão voltadas hoje à noite para o Circo Voador, onde a deputada Jandira Feghali fará um grande ato de lançamento de sua campanha à reeleição. Os cantores Leoni e Beth Carvalho comandarão a festa do alto do palanque. Só que é nos bastidores que a coisa estará mesmo quente.

Os quase-quase

O encontro estará cheio de pré-candidatos que por uma razão ou outra viram seus nomes serem fritados nos últimos dias em função das articulações políticas. São eles Marcia Tiburi, a que foi sem nunca ter sido no PT; Manuela D´Ávila, que deve trocar a corrida presidencial pela campanha ao governo do Rio Grande do Sul; e Leonardo Giordano, vereador de Niterói que é candidato do PC do B ao governo, sabendo que está só esquentando o banco até pintar um titular para a vaga.

Andar com fé

O pré-candidato do PDT ao governo, Pedro Fernandes, vê com tranquilidade a barafunda em que o PT meteu seus projetos eleitorais no estado. Ele ainda acredita que o os petistas possam fechar aliança em torno de seu nome. “Desde a eleição do Garotinho o PT do Rio demonstrou não ter preocupações em ser sempre hegemônico”, diz ele. Já no campo nacional...

Democracia sempre

Nem tudo está perdido. Confirmado na abertura esta semana do Fórum de Gestão Pública do Conselho Federal de Administração, o cientista social francês Gilles Lipovestky mantém firme a sua esperança no Brasil. “Apesar de todas as críticas e do descrédito ao sistema político brasileiro, ainda há uma grande adesão aos valores democráticos. As próprias críticas denotam a vitalidade da vida democrática”, afirmou.

Pedaladas

A UFRJ bateu sexta-feira mais de quatro mil pessoas cadastradas no sistema de bicicletas compartilhadas em funcionamento na Cidade Universitária. A média hoje é de 130 viagens por dia. O sistema é uma iniciativa do Fundo Verde coordenado pela professora da Coppe/UFRJ, Suzana Kahn Ribeiro, que disponibiliza 60 bicicletas distribuídas em oito estações espalhadas pelos seis quilômetros de ciclovias do campus.

A “Maldita” nas telas

O cineasta Cláudio Amaral Peixoto está debruçado sobre o projeto de um longa de ficção que recontará a história da Fluminense FM, rádio precursora do que viria a ser o BRock e pioneira em transmissões para o público jovem carioca.

LANCE LIVRE

