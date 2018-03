O teu cabelo não nega

O Denatran vai estender àqueles que forem tirar a primeira habilitação, e também aos taxistas, o exame toxicológico de larga janela, mais conhecido como o “exame do cabelo”. Ele permite identificar o uso de drogas ao longo de, no mínimo, 90 dias antes da coleta do material. Há dois anos esse exame já é obrigatório para renovação da carteira de motoristas de ônibus, vans e caminhões (categorias C,D e E). Nesse período, 30% dos condutores não puderam renovar o documento e mais de 900 mil ficaram com a documentação vencida. É a chamada positividade escondida, quando os motoristas profissionais não renovam a carteira porque sabem que não passarão no exame toxicológico. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, somente nos seis primeiros meses de aplicação do teste, o número de acidentes envolvendo caminhões nas estradas brasileiras caiu 38%.

Menos Cultura

O prefeito Crivella revogou semana passada o decreto que declarou a antiga fábrica da Bhering de utilidade pública e a desapropriou. O imóvel do Santo Cristo é hoje um importante centro cultural da cidade, e uma incubadora de empresas que usam o espaço numa espécie de coworking.

Moda na favela

O Sebrae Rio e o estilista Carlos Tufvesson estão finalizando tratativas para desenvolver o setor de moda nas favelas cariocas. O primeiro parceiro para a implementação do projeto será o Afroreggae.

Sassaricando

Perguntar não ofende. Mas se Eduardo Paes está tão disposto a se lançar candidato por outra legenda, por que não se desfiliou ainda do PMDB? Parece o sujeito que deixa a mulher em casa e cai na night procurando uma nova namorada.

Segurança pública

O bairro do Leblon será o próximo a contar com equipes semelhantes às do Centro Presente. Depois da implantação o projeto cruzará o Rebouças e deverá se estendido à Tijuca.

Ponta do lápis

Ciro Gomes está convencido de que parte para a campanha eleitoral mais orgânico do que nos pleitos anteriores. Ele tem palanques nos candidatos favoritos de seis estados: Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Amapá, Paraná, Roraima e Amazonas. E está aliado a três favoritos do PT: no Piauí Ceará e Acre.

Questão de gênero

Um dos destaques do seminário “Caos e rigidez” em abril na Unip, em São Paulo, será a palestra do psiquiatra Gabriel Graça de Oliveira. Aos 51 anos ele é uma mulher transexuada em homem que é casada com uma mulher, também psiquiatra. Gabriel falará sobre como as trans-identidades têm ganhado crescente espaço social nos últimos anos.

Salve Salvador

Salvador vive uma guerra de outdoors entre PT e DEM. “Nunca uma prefeitura fez tanto por Salvador”, diz a campanha da administração do DEM. “Imagine Salvador sem...” e aí o governo petista do estado lista um montão de obras. O problema é que a eleição deste ano não é para a Prefeitura, mas para o governo do estado.

Bola fora

Em nota oficial a direção do PT afirmou que o país vive uma “escalada autoritária”, que teve entre seus frutos a condenação de Lula, a intervenção federal no Rio e “o assassinato da companheira Marielle Franco”. Comparar a execução de Marielle com a prisão de Lula é de um oportunismo político enojante.

***

LANCE LIVRE

O reitor da PUC-Rio, padre Josafá Carlos de Siqueira celebrará missa de 7º Dia em memória de Marielle Franco e Anderson Pedro Gomes, terça-feira, às 18 horas, na Igreja Sagrado Coração de Jesus.

Com Bernardo de la Peña