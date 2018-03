Dieese ameaçado 

As recentes mudanças na legislação trabalhista estão fazendo uma vítima de peso. Nada menos que um dos maiores patrimônios intelectuais do movimento operário brasileiro: o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconomicos (Dieese). Fundado em 1955 como um órgão para assessoria técnica aos trabalhadores, além de desenvolver importantes atividades de pesquisa e projetos educacionais, a entidade atravessa gravíssimos problemas financeiros. Desde 2015 diversos convênios e contratos estão sendo cancelados. O orçamento anual já caiu pela metade. De R$ 42 milhões em 2014 para R$ 21 milhões este ano e perspectiva de R$ 15 milhões para o ano que vem. As demissões no Dieese já começaram. Os 340 funcionários caíram para 250 e até o fim do ano a perspectiva é de que sejam reduzidos para não mais de 150. “ Os sindicatos estão reestruturando suas bases de financiamento, por isso ainda é cedo para dizer se o Dieese vai acabar”, diz o diretor Clemente Ganz. “Só podemos afirmar que ele vai ficar do tamanho do movimento sindical brasileiro”.

Guerra na Susep 1

Inconformados com a perda de espaço na atual administração, servidores da Superintendência de Seguros Privados (Susep), ligados ao ex-superintendente Luciano Portal, estão tentando paralisar o órgão a alegando que não há representantes da categoria na diretoria. Por trás da reivindicação, apoiada pelo sindicato, há na verdade uma guerra política.

Guerra na Susep 2

O PTB, que historicamente tinha o controle da instituição, perdeu força: o grupo ligado a Roberto Jefferson, a quem Luciano Portal era vinculado, não aceita o esvaziamento e estimula movimentos do sindicato. A guerra já produziu um resultado prático: semana passada, a Susep suspendeu o recadastramento das corretoras de seguro _ um trabalho que visaria aumentar a confiabilidade das operações.

Em tempo

Luciano Portal foi indiciado pela Polícia Federal por envolvimento em fraudes de seguros detectadas na operação Pavlova.

Avanti popolo

Há 94 anos dedicado à construção da Revolução Socialista, o PC do B inovou. Lançou um aplicativo que entre outras funcionalidades permite a fi liação on line de qualquer militante. Agora vai!

Talento precoce

A biografi a de Zé Rodrix escrita pelo jornalista Toninho Vaz, traz uma revelação curiosa. Foi em show de Rodrix, na famosa boate de Ipanema Monsieur Pujol, em 1974, que Fafá de Belém cantou pela primeira vez como profi ssional, recebendo cachê. Ela tinha apenas 16 anos e precisou de autorização por escrito da mãe.

Uber das primas

A uberização da economia avança sobre mares nunca dantes navegados. Em Santa Catarina, um grupo de investidores fi naliza o aplicativo OBBA. Que nada mais é do que um sistema de geolocalização de...garotas de programa. Em testes fi nais, o aplicativo já conta com 150 meninas cadastradas inicialmente apenas em Brasília e Florianópolis.

"The Post"

A internet cada vez mais obriga alguns segmentos a dar cambalhotas. Uma famosa editora de São Paulo, especializada no segmento de luxo, substituiu os repórteres por um time de modelos. Dizem que escrevem que é uma beleza.

LANCE LIVRE

• A Casa Cavé, doceria mais antiga do Rio, completa amanhã, 158 anos. O carro chefe da casa continua sendo o irresistível pastel de nata. Fernando William, líder do PDT, assumiu a presidência da Comissão do Trabalho e Emprego da Câmara.