Seminário promovidopela CNC aponta desafios e tendências para o turismo em 2018

O Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), realiza na quarta-feira, 6 de dezembro, o seminário Turismo: Cenários em Debate – Conclusões 2017, na sede da CNC, no Centro do Rio de Janeiro. O encontro, que será aberto ao público, apresentará tendências e soluções para o turismo, com base nas discussões feitas nos seminários realizados em 2017.

Liderado pela ex-presidente da Embratur e diretora da Pires e Associados Assessoria, Jeanine Pires, o seminário vai debater temas como a regulamentação e as necessidades de avanço do ponto de vista legal; tecnologia e competitividade – focando em como as empresas podem melhorar a experiência do cliente e antecipar demandas – e os desafios para implementar a sustentabilidade em destinos e empresas. "Alguns setores já avançaram muito, a exemplo da aviação. Outros, no entanto, ainda precisam melhorar o uso da tecnologia", observa Jeanine.

Na ocasião, o diretor de Competitividade da OMT, John Kester, apresentará – por meio de videoconferência – os resultados do Relatório Mundial de Economia Compartilhada elaborado pela organização. O documento aponta como os novos serviços de plataformas de turismo, ou a chamada Economia de Compartilhamento, estão moldando o setor. Identifica as oportunidades e desafios específicos que surgem para os destinos turísticos e o caminho a seguir.

O presidente do Cetur/CNC, Alexandre Sampaio, lembra que as propostas apresentadas pela Confederação para esse novo segmento turístico, como a tributação do Airbnb, estão de acordo com ações já realizadas em grandes capitais mundiais, como Berlim e Nova Iorque. “As inovações são de extrema importância para o desenvolvimento do mercado turístico nacional, mas é importante que se aliem às estruturas já existentes e contribuam para um turismo local mais forte e expressivo”, reforça. Para o presidente do Cetur, o novo cenário que se apresenta às empresas traz oportunidades e desafios e, que para avançar, o turismo brasileiro precisa analisar e debater as estratégias que deve assumir para ampliar a competitividade.

O evento, que terá moderação da Prof.Drª. Maureen Flores, será transmitido ao vivo, das 16h às 18h30 (horário de Brasília), pela página da CNC no Facebook: www.facebook.com/Sistema.CNC

Serviço: Seminário Turismo | Cenários em Debate – Conclusões 2017

Data: 6 de dezembro, das 16h às 18h30 (horário de Brasília), com credenciamento a partir das 15h30)

Local: CNC/RJ - Av. General Justo, 307 - auditório 9ºandar

Programação e inscrições: http://bit.ly/turismoemdebate