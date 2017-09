Renalegis expande implementação em diversos estados do País

As reuniões de trabalho pelo desenvolvimento da Rede Nacional de Assessorias Legislativas (Renalegis), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), continuaram nos meses de agosto e setembro em diversos estados brasileiros.

Tocantins

No dia 25 de agosto, Douglas Pinheiro, da Assessoria Legislativa da Confederação, e Osmar Defante, assessor legislativo da Fecomércio-TO, reuniram-se para detalhar os processos de trabalho do Sistema Renalegis.

O assessor Felipe Oliveria e a equipe da Fecomércio-ES: ações entre o comércio e o Legislativo

“A próxima agenda vai tratar da apresentação de dados das casas legislativas e, posteriormente, da implantação dessas informações no Sistema Renalegis, que será disponibilizado nacionalmente”, explica Osmar Defante. Segundo o assessor, a Renalegis é uma ferramenta muito importante para as federações, pois está relacionada às três esferas legislativas. “O intuito é que cada federação acompanhe mais de perto as proposições legislativas, principalmente as de cunho empresarial e do comércio”, complementa.

Para Douglas Pinheiro, a ferramenta de trabalho vai proporcionar à Fecomércio-TO o acompanhamento e a divulgação de todas as matérias legislativas de interesse nacional, estadual e municipal.

Ceará

O alinhamento de processos para atualização do Sistema Renalegis na Fecomércio-CE foi um dos temas debatidos por Ênio Zampieri, da Assessoria Legislativa da CNC, em visita à federação, nos dias 16 e 17 de agosto. “Avaliamos proposições legislativas em âmbito federal para a utilização do Sistema Renalegis como principal fonte de dados do Observatório do Comércio da federação”, destaca Ênio.

Maranhão

Já em 1º de setembro, o assessor da CNC Reiner Leite teve reunião com representantes da Fecomércio-MA, na capital do Estado. “O objetivo do encontro foi apresentar a Renalegis como instrumento de atuação estratégica no acompanhamento da atividade legislativa, além de inserir a Rede como agente de indução de políticas públicas”, explica o assessor legislativo.

Pará

O dia 4 de setembo marcou a reunião do assessor Elielson Almeida com a Fecomércio-PA, para alinhar os processos de acompanhamento legislativo realizados pela CNC e pela Federação. “A Fecomércio-PA iniciou o cadastramento de projetos e das ações parlamentares, bem como a divulgação de notícias legislativas”, destaca Elielson.

Bahia, Mato Grosso, Paraíba e Espírito Santo

Em 25 de agosto, o assessores da CNC Felipe Oliveira (Assessoria Legislativa) e Iury Cavalcante (Gerência de Tecnologia da Informação) tiveram uma reunião com representantes da Fecomércio-BA. O objetivo foi discutir a integração do Sistema Renalegis com o sistema da Assembleia, para acompanhamento das ações estaduais.

“A Fecomércio-BA tem dedicado esforços para conseguir os serviços de webservice da Assembleia e da Câmara Municipal de Salvador. Nesse sentido, já fez reunião com a presidência das duas casas”, informa Felipe. “A expectativa é que os sistemas estejam integrados até novembro. Outro ponto importante a Fecomércio-BA está elaborando um convênio/protocolo a ser assinado com a Assembleia, no sentido de garantir a continuidade do serviço”, complementa.

Ainda em setembro, Oliveira teve reuniões de trabalho na Fecomércio-MT, no dia 4, na Fecomércio-PB dia 6 e no dia 11, com a Fecomércio-ES. “A Fecomércio-MT avançou no debate de temas prioritários e nas ações junto às casas legislativas.

Nesse sentido, a reunião buscou alinhar o processo legislativo desenvolvido no estado com a metodologia aplicada pela CNC”. Já na Paraíba, a ação foi capacitar a federação com os processos de acompanhamento legislativo. Sobre o acompanhamento realizado no Espírito Santo, o assessor ressaltou que a Fecomércio/ES se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales), Erick Musso, para apresentar o acompanhamento legislativo realizado pelo Sistema Comércio e pelo Sistema Renalegis.

Fortalecimento

A Renalegis é um canal desenvolvido pela CNC para fortalecer a rede de integração entre as federações e a Confederação com os poderes legislativos da União, dos Estados e dos Municípios. O objetivo é ampliar as ações do Sistema Comércio no Congresso, nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas, e contribuir com políticas públicas e estratégias de ação que possam beneficiar as entidades participantes – sindicatos e federações.