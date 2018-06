BORBULHANTES

Fotos dos 90 anos de Candinho

O DEPOIMENTO DO Lula sobre as Olimpíadas ao juiz Marcelo Bretas ontem mostrou que o ex-presidente está em plena forma. Vigoroso, firme e rápido em suas respostas... MAS, COM TODAS as tiradas de Lula, foi o juiz Marcelo Bretas quem impactou, ao demonstrar respeito pela trajetória de Lula e revelar, que, quando tinha 18 anos, ele também lulava, como outros de sua geração... CHEGOU A IR para a Avenida Presidente Vargas, vestindo a camiseta do Lula, com o boné do Lula, assistir ao seu comício com um milhão de pessoas, frente a frente com ele... LULA REPLICOU: “Quando eu fizer um comício vou chamar o senhor pra participar”... NEM PARECIA que estava preso... E COMO SERIA o jovem Bretas vestido de lulista? Fizemos um ensaio aqui na página. Eu gostei, e vocês?... DAS USUAIS pérolas que o ex-presidente derrama nessas ocasiões, colhi esta: “Patrocínio no Brasil é só quando a pessoa fica famosa”... EU, SE FOSSE a Miriam Leitão e o Carlos Alberto Sardenberg, depois do Seminário de ontem no Clube de Engenharia, só saía de gola levantada e óculos escuros, para não ser reconhecida na rua. De vergonha... GENTE, QUE VEXAME! Com gráficos, balanços, dados, números, os engenheiros da Petrobrás provaram com transparência que o noticiário da “Petrobrás quebrada” não passa de Fake News, cuja origem, segundo eles, tem nomes e sobrenomes: Miriam Leitão e Carlos Alberto Sardenberg... E ISSO passou a ocorrer desde a descoberta do Pré Sal. Em 2008, Sardenberg escreveu artigo em que disse que o Pré Sal só existia na cabeça do governo... EM 2009, a Leitão declarou: “Não, o Pré Sal existe, sim, só que a Petrobrás não tem capacidade de explorar, vai precisar de tecnologia estrangeira”... SÓ QUE A Petrobras desenvolveu tecnologia pró- pria e começou a explorar o Pré Sal, ganhando prêmio... AI, ELES DISSERAM: “ah, o custo é muito caro, não é compensador explorar o Pré Sal”... ENTÃO, OS TÉCNICOS da Petrobrás continuaram a explorar e a ganhar prêmios. Aí, o custo começou a ficar mais barato... NO INÍCIO DE 2016, Sardenberg afirmou que a Petrobras estava quebrada, que precisava fazer um acordo com o governo e buscar aporte financeiro no mercado. Muito ao contrário, foi a Petrobrás que fez um aporte de 20 bilhões para o BNDES poder fechar o caixa naquele ano de 2016... VALE DIZER que, no mesmo 2016, a Petrobrás fechou o caixa dela com 22 bilhões... O SARDENBERG nunca foi a público se retratar, ao contrário, continuou vindo a público insistir que a Petrobrás estava quebrada... GENTE, EU VOU virar uma especialista em Petrobrás. Pelo menos vou entender mais do que a Leitão e o Sardenberg, o que não está me parecendo tão difícil... NUNCA SE VIU uma empresa quebrada com geração operacional de caixa tão alta. De 2012 para a frente, um mínimo de 25 bilhões. É a maior empresa em geração de caixa... A CORRUPÇÃO que disseram que quebrou a Petrobrás não afetou a sua geração de caixa. A geração de caixa de Chevron, Exon, Shell, tem uma variação muito grande com o preço do barril, despencam para a metade... EM 2016, a Petrobrás teve maior geração de caixa que todas do mundo... SÓ A CHEVRON, quando o preço está lá em cima, chega perto da geração da Petrobrás, apesar de ela ter tido um subsídio e uma carga tributária muito maior que as americanas... O PALESTRANTE Paulo César Lima chamou atenção para a Quarta Rodada de Licitações do Pré Sal e também a Quinta, que acontecerão na quinta-feira, caso não tenham sucesso em suspendê-la judicialmente... SEGUNDO ELE será quando poderá ocorrer crime de Lesa Pátria, pois será licitado o Excedente em Óleo, que é o Óleo Lucro ou Profit Óleo, um capitalismo sem risco, o tesouro do Pré Sal... É AQUELE que iria para a Educação e a Saúde e o Fundo Social dos brasileiros. Seriam pelo menos 40% dele com essa destinação. A verdade é que, na lei que foi criada não saiu Excedente em Óleo nenhum para isso... OS ENGENHEIROS da Petrobrás alegam que jamais se poderia colocar tais tesouros do país nesta licitação, que é um jogo de azar... O CIRCO VOADOR é o sucessor do Teatro Casa Grande como palco dos eventos da esquerda brasileira. Nos anos de chumbo todos aconteciam no Casa Grande. Nesses anos da pós-verdade, a esquerda e a contestação em geral migram para o Voador... NA SEGUNDA-feira a revoada foi imensa, com o pré-lançamento da campanha de Jandira Feghali a deputada federal. O grande frisson foi a Lurian, levando em mão uma carta de seu pai, Lula da Silva, lida por ela... DESTAQUEI ESSE trecho: “Jandira, vou lembrar um episódio que mostra que ser humano incrível você é. Em 2016, você era candidata a prefeita do Rio de Janeiro. E um adversário seu, que se dizia muito valente, passou mal no debate. Qualquer um pode passar mal em um debate. Você, que é médica, que é humana, que quer o melhor para todos, foi ajudá-lo. O pai do rapaz impediu que você ajudasse o filho dele em um momento em que este passou mal, por puro preconceito. Como é possível uma intolerância dessa? Então, minha querida Jandira, esse exemplo de humanismo e preocupação com o próximo é muito simbólico da batalha da esquerda nessa eleição. Nossa luta por um Brasil melhor tem que superar os ódios deles para construir esse país melhor para todos”... VOCÊS CAPTARAM, não é? O intolerante a que Lula se refere é o Bolsonaro, num dos episódios mais toscos da história dos debates políticos do país... O TIROTEIO ONTEM foi geral. No Babilônia começou de madrugada, com os bandidos, e se estendeu à noitinha com a polícia... PELA MANHÃ, prosseguindo pela tarde, teve o tiroteio do Tacla Duran, e em todas direções, lá em Brasília. O ex-advogado da Odebrecht falou à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, e a TVT foi a única emissora brasileira que achou que era de interesse público cobrir, alcançando um milhão e duzentos mil acessos... NOSSAS TELEVISÕES estão dispensando ou a audiência ou as versões que não lhes interessem... TACLA DURAN afirmou existirem indícios de fraude na produção de provas e que, “se me deixarem depor, mudam-se os rumos da Lava Jato”, mas teve por cinco vezes o seu depoimento negado pelo juiz Sérgio Moro.”, e completou: “te m gente que é delatada e não é acusada”, e que “venda de proteção contra acusados” seria um modus operandi da força-tarefa.... DISSE ISSO lá de longe, por videoconferência da Espanha, onde vive...

----------

CACÁ DIEGUES é, até agora, o nome mais cotado para ocupar a cadeira da ABL deixada vaga por Nelson Pereira dos Santos. Pelos livros publicados, a obra no cinema e a estima que lhe nutrem na ABL. Pedro Corrêa do Lago tem a força de muitos argumentos, mas está em início de caminho, e Conceição Evaristo ainda não começou sua campanha.

-----------

Com João Francisco Werneck