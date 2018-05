Elas conhecem o código da beleza com perfeição

E Deus as criou naturalmente lindas, perfeitamente belas, mas existe um certo código, mais precioso do que o Código Da Vinci, que as faz, além de belas, terem a fisionomia do, digamos, caráter que elas desejam projetar: bondosas, suaves, sensíveis, bem-humoradas, felizes... É o MD Codes. Invenção de um médico brasileiro, o dr. Maurício de Maio, que já está milionário com o seu invento, e consiste numas espetadinhas, injetando ácido hialurônico nas faces, em certos pontos, que ele teve o cuidado de mapear, depois de muito pesquisar anatomia, e numa dosagem milimetricamente calculada. Dr. De Maio levou seu invento a congressos nacionais e internacionais, ganhou chancela científica, e agora alcança as páginas da Vogue internacional. É assunto hoje na coluna, apesar de, para as vaidosas, já não ser novidade. Vamos falar sobre isso?

Diz a lenda que a mágica que suavizou, sem plástica, as jovens feições de Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine, chama-se MD Codes.

Segundo a Vogue Itália, a mesma técnica foi aplicada nas feições de Kylie Jenner, Sandra Bullock, Blake Lively e Lindsay Lohan

A REVISTA VOGUE Itália desse mês descobriu a pólvora! O MD Codes, técnica de rejuvenescimento, que as brasileiras sabidas já usam alucinadamente há pelo menos dois anos, que permite ficar novinha sem passar pelo bisturi, e que explica a mágica da transformação facial das celebridades, que um dia têm um rosto e, no dia seguinte, têm outro, a ponto de ser difícil reconhecê-las, e o aspecto não é de plástica... DIZ A LENDA que Cléo Pires, Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa, que um dia eram assim, e no outro ficaram asseeem, usaram esse método... AS AMIGAS italianas telefonam, querendo os contatos desse médico inventor do método, dr. Maurício de Maio, cirurgião plástico paulista, que desenvolveu os novos parâmetros para tratar as rugas faciais, de acordo com a necessidade de cada pessoa, incluindo nisso não só as rugas como o emocional... HÁ AQUELAS que querem parecer mais alegres, mais atraentes, mais descansadas, mais bem humoradas, e nem sempre um preenchimento ou um retoque apenas atende a todas essas vontades... O DR. DE MAIO mapeou a face humana e indicou os pontos que, preenchidos com ácido hialurônico e em qual dosagem específica, podem dar um resultado com a total satisfação dos desejos... MUNIDO DESSA sua criação, ele a apresentou em Congressos, obtendo credibilidade científica e notoriedade internacional, além de ter sido generoso, oferecendo à comunidade médica sua técnica... SABIDO É que o ácido hialurônico não é definitivo. Essa transformação vai durar de oito meses a um ano e meio. Tipo o encantamento da Cinderela, que expira às 12 badaladas... A VOGUE italiana ainda surpreende com uma galeria de 20 beldades internacionais que teriam passado por essa metamorfose instantânea. E ela abrange Kylie Jenner, Kim Kardashian, Lindsay Lohan, Fergie, Blake Lively, Sandra Bullock. Todas mulheres jovens... CONVERSEI COM dois cirurgiões plásticos brasileiros top, doutores Volney Pitombo e Paulo Müller. Ambos disseram a mesma coisa: o MD Codes é um recurso para mulheres jovens... VOLNEY NÃO pratica a técnica, que, segundo ele e dr. Paulo, tem sido mais utilizada pelos dermatologistas... TRATANDO-SE DE preenchimento, de acordo com Pitombo, os cirurgiões plásticos têm preferido utilizar a própria gordura do paciente, aplicada junto com o lifting facial, e até no nariz, em caso de preencher depressões, como as provocadas pelo uso contínuo de óculos... O PREENCHIMENTO com gordura na face tem revelado efeito rejuvenescedor, conta o médico, dando brilho e vitalidade à pele do rosto e a das mãos, deixando-as mais sedosas. Os médicos estão adorando. E as pacientes também. Quando despertam... OS DOIS CIRURGIÕES lamentam a falta de critério de quem coloca o ácido provocando, algumas vezes, resultados bizarros. “O limite entre o bizarro e o atraente é muito tênue”, diz Pitombo, lembrando rostos cada vez mais inflados, maçãs proeminentes demais e bochechas que caem em bolsas. “Tudo em excesso foge à harmonia”... E UMA LIÇÃO: “O rosto tem que ser muito magro para fazer o MD Codes e quem o aplica deve ter critério. Aí, funciona”... PAULO MÜLLER lamenta que as pessoas estejam “inchando demais os rostos”. Ele ensina: “Preencher muito não resolve. MD Codes é um complemento para pessoas mais jovens, de 30, 40 anos, ou para quem já fez um lifting, não pode substituir a plástica. Não pode resolver uma face muito prejudicada ou um pescoço muito caído. Se você exagera na dose, vai parecer um travesti, com maçãs do rosto salientes, como algumas dessas celebridades americanas”... O ASSUNTO vai estar hoje provavelmente na crista da onda, pois, afinal, é dia de começar o Congresso Internacional de Cirurgia Plástica, em São Paulo, promovido anualmente pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, reunindo 1.500 profissionais, todos eles sócios da entidade, e alguns convidados estrangeiros ilustres. Até dia 4...

BORBULHANTES

“NÓS NÃO PODEMOS ter um governo que se mostre insensível ao sofrimento do povo brasileiro e adote toda uma linha administrativa, toda uma política, que a rigor não está levando em conta o que se passa com o ser humano. Não há Brasil sem ser humano. Não há Brasil sem o povo brasileiro. E eles estão querendo transformar o Brasil numa empresa, que pode demitir empregados para enxugar a sua economia privada, particular. O Brasil é uma nação e a sua economia é uma economia pública, só tem razão de ser se destina a trazer o bem-estar de todos. Trazer o pleno emprego, a garantia de vida para todo mundo. Não adianta aqui uma economia sem déficit público, uma economia equilibrada, moeda estável, se a maioria do povo está morrendo de fome. Pra que que serve isto?”... QUEM DISSE? Mensagem de Lula, lá de sua prisão em Curitiba? Não, declaração sempre atual do saudoso Leonel Brizola, ao microfone da rádio Jornal do Brasil, indignado com a política neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, de desemprego em massa, o que vemos agora se repetir em nosso país, com o preço do combustível atrelado ao dólar, a Petrobras sob domínio de nossos ‘parentes” do Norte e o “mercado” dando as cartas para mal dos pecados do povo brasileiro... O BRASIL está precisando é de muita proteção, muita oração, em todos os credos. Mas infelizmente tivemos esta semana uma baixa importante... MORREU UMA DAS Filhas de Santo mais antigas do Terreiro do Gantois, a muito querida e amada Nilsa dos Santos, Iyárugba Nilsa de Sangó... INICIADA PELA famosa Mãe Menininha, gozava de muito respeito e carinho por parte de todos, pelo amor, devoção, fé e entrega à Orixá. Que seu caminho seja de Luz e sereno ao encontro de Olorun... FALAR EM ORIXÁS, os santos de Eduardo Suplicy (PT) têm estado muito ativos. Ele se mantém à frente nas pesquisas para o Senado em São Paulo, com 30% dos votos... EM SEGUIDA vem o José Luiz Datena, com 26%, cujo santo é São Johnny Saad, da Band, sem partido. Em 3º lugar, a Martha Suplicy, do MDB, com 18%. Depois vem o Mario Covas Neto, com 12 %, do PODE, o que demonstra que ele Não PODE ser eleito... MAJOR OLIMPIO (SD) 10%, e os tucanos, representados pelos José Anibal, com 6%, e Ricardo Tripoli com 4%. PSDB-SP, quem te viu, quem te vê... A PESQUISA foi realizada pelo Instituto Band...

VLADIMIR PUTIN está tal e qual o sobrenome. Um homem de 37 anos vandalizou com barra de ferro, no sábado, uma das telas mais importantes da história czarista da Rússia. Pintada entre 1883 e 1885, ela representa Ivan, o Terrível, matando seu filho. Foi rasgada em três lugares, inclusive na parte onde está o filho do czar. Os russos pediram “a pena mais severa possível” ao criminoso.

Com João Francisco Werneck