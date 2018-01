Duda Nagle pede Sabrina Sato em casamento

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Duda Nagle oficializou o pedido de casamento à Sabrina Sato. Em um post feito em seu Instagram nesta segunda-feira, o ator publicou uma foto com a amada exibindo a aliança: "Agora é oficial" Te amo muito minha Noiva!', escreveu. Vale lembrar que, em recente entrevista à revista "Joyce Pascowitch", Sabrina afirmou que não esperaria oficializar a união para ter um bebê, já que, de acordo com ela, Duda não queria casar. "De 2018 não passa", afirmou, sobre a maternidade. "Ele não quer festa grande porque, imagina só, o tanto de convidados. Mas acho que vamos fazer várias festas pequenas, sim", disse.

Duda e Sabrina estão noivos

Referência para muitas mulheres, a apresentadora não se considera um referencial de beleza. "Sexy, eu? Sou a prova de que você pode fugir do padrão de beleza total. Tenho o nariz grande, verruga na testa... Sou total esquisitona! É impressionante, nenhuma mulher fica com ciúmes de mim. Sabe por quê? Porque sou esquisitona", afirmou ela, que tem feito sucesso com seu canal de vídeos no Youtube. "Acho que é porque sou muito molecona. Até me cobro um amadurecimento, mas não consigo!".

Sabrina Sato não se considera sexy: "Sou esquisitona"

Prestes a cruzar novamente a Avenida à frente da bateria da Vila Isabel, a japa afirmou que começou a preparação para o Carnaval tarde. "Estou voltando agora de férias e faço 37 anos em 4 de fevereiro. Faço aniversário e preciso intensificar porque o corpo já é outro. Vou pegar um pouco mais pesado no treino e dieta direitinho pela primeira vez, para aguentar o pique na avenida também"