Flavia Alessandra e Otaviano Costa casam-se novamente

Tamanho do Texto: +A -A

Juntos há mais de dez anos, Flavia Alessandra e Otaviano Costa não deixam a chama da paixão apagar. Prova disso é que os dois resolveram armar uma cerimônia de casamento na Tailândia, onde passam as férias na companhia de Giulia, filha da atriz com Marcos Paulo, e Olívia. Depois de já terem renovado os votos em Las Vegas, há onze meses, os dois fizeram questão de repetir o momento ao lado das meninas e dos pais de Flávia, Hélio e Rachel.

"Conhecemos um mundo cheio de beleza natural e tradições e agora estamos indo pro que existe de mais contrastante. A Tailândia e Laos são lindos. Tai (porque sou íntima!) com seus templos e Buddhas divinos e Laos com sua calmaria que até o relógio respeita e muda seu ritmo. E os monges surgem de todos os lados. E foi ali na Tailândia que deixamos nosso melhor registro", disse a atriz. "Abençoados por nossas filhotas e meus pais. Foi tudo lindo. Casamos de novo sim!!! Com direito a barquinho típico (long tail), músicas escolhidas, chuva de pétalas, plateia e brinde!", contou ela, que fez questão de demonstrar todo seu amor: "E ainda caso de novo".

A família reunida na celebração do casamento de Flavia e Otaviano

O look escolhido para a celebração foi um longo branco cheio de transparências. Flávia completou a produção com flores coloridas nos cabelos e no buquê.