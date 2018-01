Khloé Kardashian pressionada a perder peso: "Disseram que estava arranhando a marca da família"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Desde que ficou famosa ao lado de sua família por conta do reality show "Keeping up with the Kardashians", Khloé sofreu uma enorme transformação física. Ao longo desses anos, ela perdeu bastante peso - apesar de não revelar, em números, a quantidade, e, atualmente, possui uma rotina de treinos intensos e alimentação regrada. Todo esse processo - devidamente registrado nas redes sociais, claro - já virou um livro, o "Strong looks better naked" e, agora, o reality show "Revenge Body".

Antes e depois de Khloé Kardashian

No episódio que será exibido no próximo domingo, 7, a estrela de 33 anos revelou que chegou a sofrer pressão de sua família para que emagrecesse. “Me disseram que eu precisava perder peso pois estava arranhando a marca da família", lembrou. "Eu acredito que não é o que você diz, mas como diz… Entendo que estava vindo do lado de negócios da minha família, mas me machucou”, confessou ela. Um teaser do episódio foi postado no stories do Instagram da empresária, que, atualmente, espera seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o jogador de basquete Tristan Thompson.