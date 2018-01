Giovanna Ewbank fala sobre ex-namoradas de Gagliasso: "Todas horrorosas"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Sempre descontraída, Giovanna Ewbank chamou atenção em mais um vídeo de seu canal no Youtube. Em uma brincadeira com o marido Bruno Gagliasso, ela e Jane Cristina, amiga e funcionária da família há 15 anos, tinham que disputar quem tinha mais conhecimento sobre o galã ao responder diversas perguntas. Ao ser questionada sobre qual ex-namorada do ator ele achava mais bonita, Giovanna não hesitou: "Nenhuma. São todas horrorosas", brincou.

Jane, Bruno e Giovanna

"Fica calado, que é a melhor coisas que você faz", riu Jane. Giovanna, então, elegeu a fashionista Helena Bordon como a mais bonita. "É essa que você acha?", perguntou Bruno. "Por que? Você quer falar qual você acha?", ameaçou Giovanna, aos risos. "Não sei nem porque eu fiz essa pergunta!", disse Bruno, sem responder a curiosidade. "A Jane não acha nenhuma. Ela não achava nem a Giovanna. Só depois que a gente se casou que ela começou a achar. Você nunca gostou das minhas namoradas. A primeira vez que viu a Giovanna falou: 'Bonitinha'", entregou o ator.