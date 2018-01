Visual de Bianca Bin em novela gera polêmica e hairstylist explica: "Conceito jovem"

Tamanho do Texto: +A -A

Desde que Clara, personagem de Bianca Bin, voltou para se vingar de seus algozes em "O outro lado do paraíso", seus cabelos tem chamado bastante atenção do público. O corte, desfiado com ares de rebeldia e uma franjinha, é assinado por Neandro Ferreira, que vem sendo bastante criticado na web.

Neandro Ferreira e Bianca Bin mostram novo visual de Clara

"A Globo é a única emissora que gosta de sair dessa caretice brasileira. Quando eles querem causar polêmica, quebrar padrões, eles me chamam e adoro. Funcionou exatamente no que eu esperava. O cabelo da personagem criou uma polêmica enorme pelo Brasil inteiro", disse, em entrevista ao colunista Leo Dias. "Eles nem esperavam que desse esse boom tão grande. O cabelo da personagem funcionou exatamente com o diretor Mauro Mendonça Filho e a figurinista Ellen Milet imaginaram, é baseado em um conceito jovem, meio rock'n roll, rebelde e é usado no planeta inteiro", defendeu.