"Melhor ano novo da minha vida", declara Bruna Marquezine

Depois de comover a web por fotos em que aparece chorando ao se despedir de Neymar em Fernando de Noronha, Bruna Marquezine também deixou a ilha nessa quinta-feira, 4. O local, aliás, foi cenário de muitas emoções! É que, por lá, o casal acabou reatando o namoro, que começou em 2012 e já passou por alguns términos. “Foi um ano novo mágico, eu já conhecia a ilha, mas nunca tinha passado o réveillon. Foi muito especial, acho que foi o melhor ano novo da minha vida, por muitas coisas: pela energia e beleza desse lugar, pela recepção das pessoas, por estar rodeada de amigos e pessoas do bem, que eu amo muito. Eu senti meu coração em paz, estou muito feliz. Eu pude aproveitar as belezas de Noronha. Certamente foi o primeiro, mas não será o último réveillon aqui”, assegurou ela ao blog "Viver Noronha".

"Sanduíche" de Neymar: entre Davi Lucca e Marquezine

A atriz foi uma das convidadas de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank a se hospedar na pousada do casal. “Fui muito bem recebida, acolhida. A Maria Bonita me deu a sensação que estava em uma casa com meus amigos”, elogiou a atriz, que não entrou em detalhes sobre a volta com Neymar. “Eu não curto falar muita da minha vida pessoal e de namoro. Eu posso dizer que todas as pessoas que estavam no grupo viveram momentos inesquecíveis, se eu tiver a oportunidade de voltar à ilha com as pessoas que eu amo, eu vou voltar, queremos voltar".

Nessa quinta, Neymar usou suas redes sociais para compartilhar uma nova foto ao lado da amada. Dessa vez, Bruna e o filho do craque, Davi Lucca, de seis anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, aparecem beijando o atacante em um cenário paradisíaco.