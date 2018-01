Bruna Marquezine se declara para Neymar após reconciliação em Noronha

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Só deu ela nesse final de ano: Bruna Marquezine está mesmo com tudo. A atriz, que reatou o relacionamento com o craque Neymar em Fernando de Noronha - o jogador largou a mansão que havia alugado na Bahia só para encontrar a amada - chamou atenção dos fãs por uma atitude fofa! É que uma de suas admiradoras elogiou seu look da virada, um vestido branco com detalhes em renda e um short. "Um vestido desses para o meu noivado e eu serei a pessoa mais feliz do planeta. Até ano que vem eu compro se Deus quiser", escreveu. Prontamente, Bruna respondeu: "Ele tá meio sujo na barra... Não se dá para sair... Mas se quiser...", disse a atriz, que continua no balneário pernambucano curtindo dias ensolarados ao lado de Neymar, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, a top Izabel Goulart e Kevin Trapp, goleiro e companheiro de PSG do craque.

Neymar e Bruna Marquezine reatam relacionamento

Aliás, o relacionamento de Bruna e Neymar parece ter engatado mesmo! Depois da foto em que os dois aparecem se beijando ter rodado a internet, o próprio jogador compartilhou a imagem com direito à uma declaração. "Quando vi, já estava nos teus braços... lov u pretinha". Bruna também se derreteu ao amado: "Eu te amo", escreveu. Oficialmente separados desde junho, os dois chegaram a ser vistos em momentos de intimidade no casamento de Marina Ruy Barbosa e, na época, despertaram a curiosidade dos admiradores do casal #Brumar. Vale lembrar que essa é a quarta vez que eles retomam o relacionamento.

Bruna e Neymar, Bruno e Giovanna e Kevin e Izabel juntos em Noronha

Para fazer seus votos para 2018, a atriz compartilhou um clique em que aparece mergulhando nas águas de Noronha. "Um mergulho nesse paraíso pra lavar a alma, renovar todas as energias e me despedir de 2017 da melhor maneira possível! Quanta gratidão por tudo que vivi, cresci, descobri, aprendi, ganhei e perdi nesse ano! Muito obrigada, meu Pai! Que 2018 seja um ano de mais tolerância, empatia, união, de crescimento pessoal e evolução em todos os aspectos. Um ano de conquistas, realização de sonhos, de bons encontros e boas surpresas. Que acima de tudo a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas e que não nos falte saúde, fé e amor! Feliz Ano Novo para todos nós! Muita paz. Amém, amém e amém", disse ela, que, cinco quilos mais magra, chamou atenção pela ilha.

A protagonista de "Deus salve o Rei", porém, não gosta de ser elogiada pelo corpo. "Não tem nada a ver com perder peso. Beleza não está relacionada ao peso, nunca esteve e não deveria estar. Quando dizem que estou magra, não recebo como elogio", disse, em entrevista recente à revista "Vogue". "Eu queria perder peso para viver Catarina. Como estou me preparando há mais de um ano, tive tempo de fazer isso com calma e cuidando da saúde", afirmou ela, que é adepta de treinos com eletroestimulação muscular. "Tenho cara de criancinha. Se eu engordar um pouquinho meu rosto fica redondo e no vídeo eu achei que a Catarina não ia ter tanta cara de má", justificou. "Eu falo para uma geração de meninas muito novas. Essas meninas estão numa fase de crescimento, se conhecendo, é difícil, é uma pressão pra mim. Você tem que ser saudável e ser feliz".