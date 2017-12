Maísa Silva passa mal em viagem de férias e agradece a mãe pelos cuidados: "Me socorreu"

Tamanho do Texto: +A -A

Em Paris com os pais, Maísa Silva passou por um imprevisto bastante incômodo durante suas férias. Depois de "sumir" das redes sociais por algum tempo, ela explicou para seus fãs que teve um mal-estar severo. "Gente, eu sou sincera, vou falar para vocês o que aconteceu. Eu fiquei meio sumida das redes sociais por dois motivos. Fiquei dois dias sem postar foto, tenho várias fotos para postar, mas vou falar para vocês o que aconteceu. Não reclamem, porque antes eu falar do que não falar, certo? Esta noite, eu passei muito mal, botei tudo que tinha dentro de mim para fora, por cima e por baixo, ou seja, vomitei e tive um piriri, e tive febre. Fora isso, sigo plena. Ontem, passei mal o dia todo”, revelou.

A atriz contou que começou o dia sentindo-se bem. "Fomos para Versalhes, porque íamos ao palácio de Versalhes. Almoçamos às 15h e terminamos um pouco tarde. Chegamos ao palácio e uma moça falou: ‘Não aconselho vocês a comprarem ingresso agora por causa da fila’, e tinha a maior fila que já vi. ‘Vocês compram os ingressos e voltam amanhã’. Ou seja, o dia foi perdido. Comecei a passar muito mal aqui em Paris. Não aguentei comer, nem nada. À noite, tive um piriri e dormi. Minha mãe dormiu do meu lado. Acordei às 4h, vomitei muito no banheiro, porque acho que alguma coisa comi me fez mal, não sei o que aconteceu. Vomitei bastante, voltei a dormir e acordei de novo com febre”, contou ela, que agradeceu à mãe pelos cuidados. “A fada Gislaine, que dormiu comigo, me socorreu, deu vários remedinhos, e acordei tranquila, porque acho que realmente alguma coisa no estômago me fez mal. Fiquei fora das redes sociais ontem porque não tinha ânimo para postar nada, ficar no celular”, explicou.