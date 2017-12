Camila Queiroz descarta rivalidade com Marina Ruy Barbosa: "Mulheres precisam se unir"

Tamanho do Texto: +A -A

Prestes a subir ao altar com Klebber Toledo, com assumiu o namoro em agosto de 2016, Camila Queiroz tem protagonizado campanhas de uma marca de shampoo com ninguém menos do que a ex-namorada de seu noivo, a também atriz Marina Ruy Barbosa. E o que, em muitas mulheres, causaria certo mal-estar, as duas tiram de letra. “Esse papo de inimizade está muito na cabeça das pessoas. Vivemos uma época em que as mulheres precisar se fortalecer, se unir. Eu e Marina somos jovens e batalhadoras”, declarou a intérprete de Luiza, de "Pega Pega", em entrevista à revista "Época".

Camila Queiroz e Marina Ruy Barbosa

Vale lembrar que Marina e Klebber namoraram durante três anos. O romance começou em 2011, quando eram par romântico na novela "Morde & Assopra", da Globo. Atualmente, o ator está noivo de Camila e Marina subiu ao altar recentemente com o piloto Xande Negrão. Em outra ocasião, aliás, a ruiva chegou a seguir Camila nas redes sociais e elogiá-la em uma foto, o que despertou a curiosidade dos fãs, que logo elogiaram. "Queria ter a mesma maturidade da Camila Queiroz e da Marina Ruy Barbosa", disse um deles.

Ainda na entrevista, Camila entregou detalhes de seu casamento com o galã, que acontecerá em Jericoacoara, no Ceará. “Vai ser uma festa para a família e amigos mais chegados, sem estardalhaço. Uma festa-ostentação nem combina com a gente. Somos do interior, nosso estilo é outro”, adiantou.