"Visceralmente contra o racismo": William Waack está fora da TV Globo

Dois meses após um vídeo vazado na internet em que William Waack aparece fazendo comentários racistas ao se incomodar com sons na rua, a TV Globo anunciou oficialmente a demissão do apresentador. Em texto, diretor de jornalismo da Globo, Ali Kamel, deixa claro que William Waack “repudia de forma absoluta o racismo”, mas que ambos escolheram como a melhor opção a saída do profissional da rede de televisão. O jornalista afirma, ainda, não ter tido o objetivo de protagonizar ofensas raciais “nem ali nem em nenhum outro momento de sua vida”, referindo-se à gravação. A emissora afirma que “repudia o racismo em todas as suas formas e manifestações” e “reitera a excelência profissional de Waack”.

William Waack fora da Rede Globo

“Em relação ao vídeo que circulou na internet a partir do dia 8 de novembro de 2017, William Waack reitera que nem ali nem em nenhum outro momento de sua vida teve o objetivo de protagonizar ofensas raciais. Repudia de forma absoluta o racismo, nunca compactuou com esse sentimento abjeto e sempre lutou por uma sociedade inclusiva e que respeite as diferenças. Pede desculpas a quem se sentiu ofendido, pois todos merecem o seu respeito. A TV Globo e o jornalista decidiram que o melhor caminho a seguir é o encerramento consensual do contrato de prestação de serviços que mantinham. A TV Globo reafirma seu repúdio ao racismo em todas as suas formas e manifestações. E reitera a excelência profissional de Waack e a imensa contribuição dele ao jornalismo da TV Globo e ao brasileiro. E a ele agradece os anos de colaboração".

No vídeo, veiculado no dia 9 de novembro, o então apresentador do "Jornal da Globo" irritou-se com buzinas ao se preparar para uma emissão ao vivo e chegou a dizer: “Tá buzinando por quê, seu merda do cacete? Nem vou falar porque eu sei quem é. É preto. É coisa de preto”. Na época, a emissora já havia declarado o afastamento do profissional “até que situação esteja esclarecida”.