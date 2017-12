"Todo mundo que respira faz um novo trabalho melhor", explica Alinne Moraes

Tamanho do Texto: +A -A

O fim de ano está aí e, para Alinne Moraes, a época ainda é de descanso. De férias desde o lançamento de “João, o Maestro”, filme que estreou após o fim de “Rock Story”, a última novela das 19h, a atriz contou que segue aproveitando os dias de trégua. “Eu continuo de férias. Provavelmente, só devo voltar no ano que vem”, disse. No entanto, mais do que descansar, Alinne contou que, para ela, as férias também possuem função profissional.

Alinne Moraes

Na carreira artística, a sensibilidade é também uma das armas da atuação. E, para isso, uns day-offs são fundamentais, como destacou a atriz. “Ter momentos de descanso são importantes. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Desde os 12 anos, eu já morava em Tóquio, Paris, Milão e Nova York e estava fazendo projetos grandes. E isso continua. Porém, eu tenho um filho de três anos de idade e é muito bom poder estar em casa acompanhando todas as fases dele”, destacou Alinne que acrescentou. “Todo mundo que respira faz um novo trabalho melhor. Eu acho que momentos para mim também ajudam no resultado da minha profissão. Faz com que eu seja uma artista nova sempre”, disse.

E a estratégia de Alinne tem funcionado. Se agora a atriz está relaxando e aproveitando os dias longe das câmeras, a realidade foi uma consequência do bom trabalho no começo do ano. Aliás, 2017 foi bem positivo para a carreira de Alinne Moraes, como ela analisou. Este ano, ela interpretou a Diana em “Rock Story” e não minimizou o resultado do trabalho. “Esse ano na minha carreira foi maravilhoso. Eu fiz uma grande personagem em uma novela de sucesso que foi Rock Story. Então foi só realização, um ano incrível”, completou.