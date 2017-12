"Tenho medo de ficar um velho sozinho", diz Cauã Reymond

Tamanho do Texto: +A -A

2017 foi intenso para Cauã Reymond. Só nesse ano, o galã atuou na série "Dois irmãos", da Globo, e já grava outra história da emissora, "Ilha de ferro", ainda sem data de estreia. Além disso, no cinema, coproduziu e estrelou "Não devore meu coração" e participou de dois longas com estreia para o próximo ano. Pensa que acabou? Pois há quase dois anos ele divide o teto com a namorada, a modelo Mariana Goldfarb. Com tudo isso, ele ainda precisa lidar com o enorme assédio, mas garante: lida bem com a fama. "Sempre trato todo mundo com muita educação. Você pega a manha, não é?", explicou ele, que, com os jornalistas, não é diferente: "Vi a imprensa mudando com a chegada da internet e fui adquirindo know-how sobre como proteger o que sinto que é privado", analisou, em entrevista ao caderno "Ela", do jornal "O Globo".

Bastante presente na educação da pequena Sofia, de cinco anos, fruto do relacionamento com Grazi Massafera, ele faz parte do grupo de Whatsapp da escola da menina. "Não me pronuncio muito, mas sempre dou uma checada", contou ele, que revelou, ainda, que a herdeira já tem noção da fama dos pais. "Outro dia, estávamos juntos e apareceram umas pessoas querendo uma foto comigo. Ela falou: 'vai lá e tira, papai'".

Com a vida aparentemente perfeita, Cauã tem alguns medos. "Gosto de me sentir saudável, sou vaidoso com isso. Adoro malhar em todos os aspectos, me movimentar. Meu maior medo é estar fisicamente incapaz, sem poder fazer o que gosto", explicou ele, que, em seguida, voltou atrás: "Sabe de uma coisa? Escreve aí: tenho medo mesmo é de ficar um velho sozinho. Não que eu não preze momentos a sós, mas acho que por essa razão sonho em ter muitos netos. Sei que, para isso, preciso ter mais filhos. E quero ter mais, sim", contou.

E a namorada acha graça dos planos, mas confessa que, às vezes, o papo surge. Os dois, aliás, já se conhecem há muitos anos. "Fazíamos natação juntos, mas não trocávamos uma palavra. Afinal, ele tem dez anos a mais que eu, que, na época, estava com 14. Acredito que eu o achava bonito como toda adolescente, não é?", confessou. Mas, além da beleza, o jeito de Cauã chamou a atenção de Mariana. "Sou bom de dar presente. E não tenho preconceitos, por exemplo, com mulher que faz plástica. Aliás, não tenho preconceito em nada com mulher. Sou a favor é de vê-las felizes". Sorte dela, não?