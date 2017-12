Larissa Manoela vai à programas na Globo e agradece autorização de Silvio Santos

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Larissa Manoela agitou a web ao aparecer em dois programas da Rede Globo nessa semana. Contratada do SBT desde criança, quando integrou o elenco da novela "Corações Feridos", em 2011, ela esteve, ao lado de Ingrid Guimarães, no "Conversa com Bial" e, em seguida, no "Encontro com Fátima Bernardes". Tudo isso para divulgar o filme "Fala sério, mãe", inspirado no bestseller de Thalita Rebouças.

Larissa Manoela na Globo

Pensa que acabou? Pois a estrela teen já gravou o "Altas Horas", de Serginho Groisman. Mas quem pensa que Silvio Santos está preocupado está muito enganado. "A gente não para nunca! Estou chegando agora com toda minha equipe unida, última produção do ano, logo eu vou viajar. Estamos chegando aqui nos Estúdios Globo. Hoje eu gravo o 'Altas Horas' e vai ser muito legal", disse Larissa, em suas redes sociais. "Quero aproveitar para agradecer à emissora SBT, ao meu chefe, Fernando Pelegio, ao meu patrão, Silvio Santos, por me autorizarem a ir nesses programas queridos que me receberam superbem bem para falar do meu filme, 'Fala Sério, mãe!', que estreia dia 28 de dezembro", disse ela, que renovou contrato com a emissora do dono do baú até 2020 e já se prepara para atuar em "As aventuras de Poliana".

Na entrevista à Fátima Bernardes, Larissa confessou que, assim como sua personagem, às vezes, entra em atrito com a mãe, Silvana Taques. "Peguei uma fase onde eu já vivi algumas coisas que a Malu acabou vivendo, a que eu vivo e uma que ainda vai existir e já estou me preparando: tenho personalidade forte, minha mãe também e, em casa, a gente sempre bate de frente", contou. "A gente fala muito de signos também. Ela é leonina e eu sou de Capricórnio, então ali é uma disputa braba", disse. Apesar disso, as duas não costumam brigar. "A gente sempre tenta evitar, mas é sempre impossível. É normal de qualquer adolescente querer mostrar que você consegue, de querer mostrar que agora você tem idade para fazer certo tipo de coisa. Acho que a gente chega numa fase que a gente só comunica, nem pede mais".

Larissa Manoela com Fátima Bernardes e Thalita Rebouças, autora de "Fala sério, mãe"

Falando em personalidade forte, em uma entrevista ao "PurePeople", Larissa chegou a mencionar essa característica. Perguntada se encararia participar de um reality show e ser assistida 24 horas por dia, ela não titubeou. "Eu encararia um reality show. Viver com outras pessoas diferentes da gente... Eu encararia! Eu sou uma pessoa muito da paz, sou muito tranquila com todo mundo, mas eu tenho uma coisa de liderança aqui dentro de mim que fala muito alto e eu acho que isso pode ser que, em um reality show com outras pessoas, seja um motivo de treta. Talvez seria algo que me prejudicaria um pouco, mas a gente encararia", afirmou.