Pestana Rio Atlântica oferece diversas opções de festas para uma virada cheia de estilo

Repleto de belezas naturais, o Rio de Janeiro é, sem dúvida alguma, um dos mais badalados points de quem quer virar o ano com uma energia superpositiva. Pensando nisso, o Pestana Rio Atlântica, em Copacabana, oferece duas festas especiais para a data. Localizado na Praia de Copacabana - um dos cartões postais do país e palco da festa de Réveillon mais animada, o hotel abre seu charmoso rooftop para hóspedes e visitantes comemorarem a chegada de 2018 com muito estilo.

O ano novo no hotel Pestana

Serão três ambientes diferentes: o restaurante Cais da Ribeira, o Deck Lounge Bar e o Solarium. Enquanto quem escolher uma virada mais calma, no restaurante situado no térreo, poderá apreciar um delicioso bufê e bebidas - incluindo espumante nacional, vinhos branco e tinto e DJ no lobby do hotel. Quem optar por um programa mais animado, lá no alto do Deck Lounge Bar terá direito a um coquetel volante de salgados e doces com bebidas open bar, e, claro, DJ durante toda a festa para animar todo mundo. Já no Solarium, área vip da piscina, haverá coquetel volante de doces, salgados e bebidas premium - incluindo champanhe - para aquele primeiro brinde do Ano Novo! Tudo para garantir boas vibrações e muita diversão e conforto a quem escolher a melhor vista da cidade.

Localizado no coração da Zona Sul da cidade, o Pestana se destaca por sempre oferecer aos hóspedes e clientes todo conforto e comodidade em uma área privilegiada, que, além de ser em frente ao calçadão mas famoso do Brasil, fica a poucos quilômetros de maravilhas como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar.

Vista de camarote dos fogos de Copacabana

Serviço:

Restaurante Cais da Ribeira (térreo)

Horário: 20h às 01h

Deck Lounge Bar (cobertura) e Solarium (área VIP da piscina)

Horário: 21h30 às 03h