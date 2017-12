Mr. Catra está com câncer de estômago: "Vou operar e já já o papai está de volta"

Tamanho do Texto: +A -A

O funkeiro Mr. Catra confirmou, nessa terça-feira, 12, que está com câncer no estômago. Ele descobriu a doença em janeiro e está em tratamento desde março. "Descobri num check-up, graças a Deus bem cedo. Resolvi tratar porque não posso deixar tantos filhos órfãos", disse ele, que tem 32 filhos e revelou que foi contando gradualmente. "Do maior para o menor", explicou, durante uma coletiva em São Paulo. Além deles, apenas as esposas do cantor sabiam. "Não vai ter problema, vou operar e já já o papai está de volta com vocês. Fica tranquilo e muita fé para todos".

Aos 49 anos, Catra passará por uma cirurgia em janeiro para a retirada do tumor, após terminar duas sessões de quimioterapia que ainda faltam. Por causa da doença, ele reduzirá sua agenda de shows. "Descobri bem cedo, graças a Deus, com opção de cuidar. Agradeço à rapaziada que 'trampa' junto comigo, me dá força. É isso aí, vamos que vamos. Graças a deus o pai pode se dar o luxo de parar e se tratar. Não fiquem tristes que já, já eu volto zero bala", afirmou. "A rapaziada vai me ver menos nesse verão. Os compromissos tivemos que diminuir bastante por conta disso, chegou a hora de cuidar da saúde", disse ele, que parou de beber por conta do tratamento e tem fumado "bem menos". "Só não vou poder comer como comia antes. Mas eu já estava mais regrado", explicou.

A notícia, dada em primeira mão pelo "TV Fama", da "RedeTV!", porém, não pegou os fãs de surpresa. É que desde o meio do ano, tablóides já davam conta de uma possível doença do funkeiro, que chegou a negar o assunto. "Mr. Catra, por meio de sua assessoria de imprensa, vem esclarecer que não está com graves problemas de saúde. Neste momento, o cantor se recupera de uma leve pneumonia, e essa semana esteve realizando exames de rotina". Em um vídeo divulgado em suas redes sociais no último dia 7, porém, ele deu uma satisfação aos fãs. "O bagulho tá tudo tranquilo. Papai tá forte que nem um touro. O coro vai comer, vai continuar do mesmo jeito".