Juliana Paes ganha troféu do APCA como "melhor atriz" e Paolla Oliveira comemora

Karina Kuperman

Dizem que depois da tempestade vem o arco-íris, né? Pois então, foi o que aconteceu com Juliana Paes. A atriz teve seu trabalho em “A Força do Querer” reconhecido e agora tem, finalmente, um prêmio para a sua Bibi. Triste por não ganhar o troféu de "Melhor Atriz" na premiação do "Melhores do Ano" do "Domingão do Faustão", ela chegou a desabafar na web e sua atitude rendeu polêmica, com muitos fãs apontando uma rivalidade entre ela e Paolla Oliveira, que viveu a policial Jeiza na mesma trama e ficou com o troféu. Agora, porém, Juliana recebeu a notícia de que havia conquistado outro prêmio - na mesma categoria, pela APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte). Ela e mais artistas vencedores irão receber seus troféus no primeiro trimestre de 2018, após definições do local e data

Juliana Paes como Bibi Perigosa

A decisão da associação foi após uma reunião com jornalistas especializados em críticos de arte. Além do trabalho da atriz, “A Força do Querer” foi eleita a "melhor novela". Como "melhor apresentadora", Tatá Werneck conquistou o troféu por seu trabalho à frente do “Lady Night”. O "melhor ator" foi Julio Andrade por “Um Contra Todos” da FOX e “Sob Pressão” da Globo, que também ganhou na categoria "melhor série de televisão".

No cinema, a APCA também destacou trabalhos lançados neste ano. Para a associação, o "melhor filme" foi “Corpo Elétrico”, de Marcelo Caetano, e o "melhor ator", Vladimir Brichta pela interpretação em “Bingo”.

Paolla parabeniza Juliana

Juliana, claro, comemorou a conquista. "Muito feliz com esse prêmio!!!! Acabo de descer do avião e me deparo com isso!É sério? UAU!!!!!!!!! Obrigada!!! Esse APCA é ‘brabo’ como dizia a Bibi kkkkkkkkkk Obrigada toda turma de "A Força do Querer". Sem todos juntos não vai ninguém!!!!!", comemorou.

Paolla Oliveira também fez questão de parabenizar a colega em sua conta nas redes sociais. Ela publicou a notícia e escreveu "Parabéns", ao lado de um emoji de coração, colocando um ponto final nos boatos de rivalidade entre as duas. Juliana respondeu: "Obrigada" com três beijinhos ao lado.

Vale lembrar que, na postagem de desabafo da intérprete de Bibi, Paolla já havia se pronunciado. "Amamos você e a Bibi Perigosa. Sem vocês não teria Jeiza e A Força do 'Nosso' Querer seria menos brilhante. Prêmio é legal sim, mas você tem toda a razão, tudo é pouco diante do amor que temos uns pelos outros e da força que criamos juntos nesse trabalho tão especial. Diante disso, é tudo nosso! Sou sua fã. Beijos".