Grazi Massafera leva o pai em gravação com Wesley Safadão

Grazi Massafera atendeu um desejo do pai, seu Gilmar, e o levou para conhecer Wesley Safadão, que gravou uma participação especial em "O outro lado do paraíso". Na trama, o show de Safadão acontecerá durante uma festa para eleger a Embaixatriz da Infância de Palmas e é nessa sequência, dirigida por André Felipe Binder, que Clara, vivida por Bianca Bin, reaparece depois de passar dez anos internada num hospício.

Seu Gilmar entre a filha e Wesley Safadão

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, nos bastidores, o pai da intérprete de Lívia posou para uma foto com a filha e o músico, que atendeu a todos os presentes. "É uma alegria muito grande participar desta novela. Estou emocionado de ver aqui tantos atores dos quais sou fã já há muitos anos", disse Wesley, que também garantiu seus cliques com o elenco.