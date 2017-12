Pabllo Vittar rebate rumores de rivalidade com Anitta: "Meu espelho"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Inspiração de Pabllo Vittar, Anitta perdeu para ela o troféu "Melhores do ano", do "Domingão do Faustão". Com seu hit "K.O", Pabllo desbancou, além da poderosa, Ana Vilela, que concorria com a doce "Trem-bala". A vencedora, claro, não deixou de homenagear a amiga, uma das responsáveis por torná-la famosa no meio musical após aparecerem juntas no clipe "Sua Cara", que, em menos de 24 horas no ar, alcançou 18 milhões de visualizações. "Esse ano eu conheci minha amiga Anitta, que me abriu várias portas, inclusive as internacionais. Anitta, meu amor, obrigada", disse Pabllo, que afastou os rumores de rivalidade entre as duas. "Ela sempre foi meu meu espelho como mulher, como pessoa, empresária, visionária. Anitta, te amo!", garantiu.

Pabllo e Anitta em "Sua cara"

"Às vezes as pessoas jogam muita expectativa e rivalidade na gente, isso não existe. Ela é minha amiga, me ensina. Às vezes eu subo no palco e preciso de um conselho dela, ela me dá. Subo numa premiação como essa, e ela me dá o apoio que eu preciso. Esse prêmio é nosso, é dos artistas do Brasil”, explicou ela, que define 2017 como um "divisor de águas". "Foi um ano incrível. Eu acredito muito na prosperidade que a gente pode levar desse ano para o ano que vem, então eu acredito no respeito, na diversidade, no amor ao próximo", afirmou, garantindo que já tem novos projetos para o próximo ano. "2018 vai ser incrível! Prometo pra vocês clipes inovadores, performances, músicas novas, e acredito num amanhã novo em que a gente possa se respeita. Estou muito feliz de terminar o ano com esse premio na mão, representa muito porque é um prêmio nacional, onde o voto é aberto e as pessoas estão mais cientes do que podem fazer”.

Pabllo Vittar com o troféu em mãos

Ao entregar o prêmio para a cantora, Faustão, no entanto, chamou por "Pabllo Villar" e o erro foi repetido algumas vezes no palco. Pabllo garantiu que não se incomodou com a gafe. "Ele não erra meu nome, me eleva a um outro nível", brincou, nos bastidores.