Convidadas do show de final de ano de Roberto Carlos, Simone e Simaria comemoram 2017

Com elas não tem meias-palavras ou comportamento blasé. Coleguinhas e espontâneas, Simone e Simaria falam o que pensam e, quando são controladas por sua equipe, reviram os olhos, porque não gostam de mistérios ou postura polida. E é por isso que elas só crescem no mercado e no gosto do público. Para muito além do talento no palco, as irmãs sertanejas estão conquistando cada vez mais espaço e agora também são técnicas do The Voice Kids, que estreia em janeiro na Globo.

Ao lado de Claudia Leitte e Carlinhos Brown, Simone e Simaria completam o quarteto baiano que comandará os talentos mirins na terceira edição do programa. Sobre a experiência como técnicas e a sensação ao serem convidadas pela direção da Globo, Simone não escondeu a emoção. “A gente ficou sem chão. Era tanta emoção que só olhávamos para o céu e agradecíamos. As pessoas não sabem pelo que nós passamos até conseguir chegar aqui. Não foi nada rápido”, disse a cantora que possui uma estratégia para votar como dupla com a irmã. “A gente tenta entrar em um acordo, mas quando isso não funciona eu belisco”, brincou Simone.

Aliás, é neste clima descontraído que as irmãs pretendem levar o programa e seguir a carreira. Da mesma forma como começaram, Simone e Simaria destacaram a personalidade espontânea delas como um dos segredos para o sucesso da dupla. “Nós somos mais felizes porque podemos ser do nosso jeito. Seja em casa ou no trabalho, essa é a nossa verdade e o brasileiro se identifica com isso”, comentou Simaria que, além da espontaneidade da dupla, apontou outra característica de sua parceria com Simone. “A gente não tem vaidade. Temos muito pé no chão e sabemos exatamente de onde viemos e a importância de cada pessoa que nos cerca”, disse.

E, assim, e com uma boa dose de humor, elas vão consolidando seu nome na música brasileira. Prova disso foi um momento recente para lá de especial. Neste ano, Simone e Simaria cantam com Roberto Carlos no especial de final de ano do cantor. “O Roberto é a melhor pessoa da vida inteira. Nós estamos apaixonadas, encantadas e apaixonadas por ele. Mais do que o Rei, ele é um ser humano de luz e maravilhoso”, disse Simone que confessou ter chorado nos bastidores do ensaio do especial de fim de ano. “Quando eu senti a simpatia dele com a gente, que foi sensacional, foi difícil controlar a emoção. E aí, teve um momento que ele saiu para tomar um café e eu desabei a chorar. Não tinha como ser diferente. Ele é o Rei. Era o meu sonho e da Simaria estarmos perto dele”, comemorou a sertaneja que cantou “Quando o Mel É Bom” e “Eu Te Amo” com o anfitrião do especial. “E ainda ficamos chamando o Roberto de migles”, acrescentou aos risos Simaria.

Mas engana-se quem pensa que as parcerias musicais de Simone e Simaria param por aí. Além da participação no especial de fim de ano de Roberto Carlos, a dupla ainda anunciou o lançamento de dobradinhas com Alok e MC Kevinho. “Vai ter uma música babado, colega. Você não está entendendo”, comentou Simaria sobre as letras que são composições próprias. “As mulheres vão poder tirar uma onda com essa nova música que ninguém espera. É a ideia das coleguinhas empoderadas de novo”, pontuou sobre o que elas acreditam ser o hit do próximo verão.

O fato é que, entre The Voice Kids, shows, gravações e parcerias, tempo é um elemento de luxo na rotina das irmãs. Como contaram, por causa do reality musical, Simone e Simaria têm prolongado a estadia no Rio de Janeiro. “É bem cansativo porque as gravações são longas. Porém, a gente coloca a peruca de Sansão e segue”, comentou Simone que, como uma das consequências desta vida agitada, viu a irmã passar por problemas médicos. Recentemente, Simaria foi diagnosticada com infecção na garganta e, por isso, a dupla precisou cancelar shows pelo país. “É muita correria, a gente não come direito e aí a imunidade cai. Quando isso acontece, nós ficamos doentes. Mas eu já estou bem melhor e voltei a fazer shows. Estou mais forte do que pirâmide do Egito”, garantiu Simaria.