William Bonner posta primeira foto com a namorada: "Fica comigo?"

William Bonner acaba de deixar o time dos solteiros. Depois de a ex-mulher, Fátima Bernardes, assumir o relacionamento com o advogado pernambucano Túlio Gadêlha, foi a vez do comandante do "Jornal Nacional" postar uma declaração apaixonada. A eleita é a fisioterapeuta Natasha Dantas, que aparece ao seu lado na imagem. "Em algum momento, alguém muito só e ferido e triste com suas muitas perdas perguntou “fica comigo?”, como se lesse o que os olhos do outtro perguntavam. Como se pudesse existir alternativa àquilo que o Tempo havia roteirizado", disse William.

Mas a postagem não pegou os fãs do jornalista de surpresa. Recentemente, William e Natasha foram clicados juntos durante um passeio no Rio com direito a mãos dadas, abraços e muito carinho. Antes disso, no começo do mês, Bonner conferiu a estreia da peça "Ayrton Senna, O Musical" e, novamente, foi fotografado em clima romântico com a namorada. Na semana seguinte, o jornalista jantou com a fisioterapeuta e as filhas, Laura e Beatriz.