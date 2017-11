Ticiane Pinheiro garante ter convidado o ex, Roberto Justus, para seu casamento

Tamanho do Texto: +A -A

Em um bate-papo pra lá de descontraído com o amigo Matheus Mazzafera, Ticiane Pinheiro contou algumas curiosidades de sua vida. Durante a brincadeira "Eu Nunca", no canal do Youtube de Mazzafera, ela revelou que convidou seu ex marido, Roberto Justus, para seu casamento com o jornalista César Tralli, no próximo dia 2 de dezembro em Campos do Jordão, interior de São Paulo. "Eu convidei", garantiu. Ticiane e Roberto são pais de Rafaella, de oito anos.

Em outro momento, a apresentadora garantiu nunca ter beijado meninas. "Que gosto tem? De morango? Igual não deve ser", brincou. Questionada se já usou o banheiro na frente do namorado, Ticiane foi sincera: "Acho que isso acaba a relação. Apesar que meu casamento acabou e eu nunca tinha feito", disparou, referindo-se a Justus, com quem foi casada por sete anos, de 2006 a 2013. Sobre sexo, ela contou que já chegou a fingir um orgasmo: "Às vezes, você está cansada, com dor de cabeça", justificou.

Matheus Mazzafera e Ticiane Pinheiro

Na conversa, a apresentadora também revelou que já fuçou o celular do futuro marido, o apresentador do SPTV: “Eu já! Agora eu tenho a senha, ganhei de presente. É claro, vai casar. Tem que ser tudo transparente!", disse, aos risos.