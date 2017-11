"The Voice Kids" tem Claudia Leitte, Carlinhos Brown e Simone e Simaria

Tamanho do Texto: +A -A

“Preparem-se”. O recado foi dado por Creso Eduardo Macedo, diretor artístico da Globo, na última semana quando foi anunciada a nova temporada de The Voice Kids. Com estreia marcada para o dia sete de janeiro, o reality musical da emissora chega às telinhas com novidades e muita emoção. Entre lágrimas e gargalhadas, o programa passa a ter Claudia Leitte e Simone e Simaria como novas técnicas ao lado de Carlinhos Brown. André Marques e Thalita Rebouças seguem no elenco como apresentadores da atração. “A gente andou pelo Brasil inteiro ouvindo vozes em busca de novos talentos e foi surpreendente o que veio para nós”, disse Creso Macedo, que é diretor do The Voice Kids.

Nas cadeiras, a Bahia dominou o elenco da atração. Nesta temporada, os quatro técnicos são da terra do axé e já na coletiva de lançamento do programa prometeram domingo quentes e com muita emoção. O que também é maioria no reality são as mulheres, que dominam o The Voice Kids. Todas mães, Claudia, Simone e Simaria acreditam que estejam construindo laços diferentes com as crianças da atração dominical. “Todo o amor que eu dou para o meu filho dentro de casa também estou dando para essas crianças aqui. Afinal, além disso, nós também fomos crianças e lutamos para conseguir mostrar o nosso talento para o mundo”, disse Simone que foi completada por sua irmã. “Quando eu olho para as crianças cantando no palco, eu vejo os meus filhos que, quando preciso conversar com eles, eu tenho que ter uma postura diferente. Na minha casa, as conversas são olhando nos olhos e passando amor. E é isso o que queremos fazer no programa também”, completou Simaria.

A equipe do The Voice Kids

Assim como a dupla, Claudia Leitte também comentou a relação com os pequenos. A cantora, que trocou as cadeiras com Ivete Sangalo e agora é do time infantil depois de quatro temporadas como técnica do The Voice Brasil, disse que trabalhar com as crianças não é uma dificuldade a mais. Segundo ela, a diferença está no tempero desta mistura. “Cuidar de criança não é uma tarefa fácil porque também demanda uma equipe preparada com profissionalismo e amor. Porém, eu sou mãe. Então, está tudo afinado e correndo muito bem. Eu não acho que dá mais trabalho porque criança é difícil e, sim, porque requer atenção e cuidado. Mas é um trabalho bom, que dá gosto fazer”, comentou.

Como representante masculino, Carlinhos Brown assume o posto de pai em meio a mulherada. E também para elas. “Esse cara é o nosso herói, é um anjo. Nos dois programas, nessas cinco temporadas que eu já fiz, o Brown é o meu referencial. É onde eu busco energia para me segurar. Para mim, é punk estar nesta situação de compartilhar e de ensinar a pessoas que são iguais a mim. Mas, quando eu olho para o lado e vejo ele comigo, me acalmo. É o porto-seguro e o oráculo da música”, afirmou Claudia Leitte sobre o companheiro.

E por falar em música, a terceira temporada do The Voice Kids promete ser ainda mais especial. Até a coletiva que anunciou as novidades da atração, algumas audições às cegas já tinham sido gravadas e adiantaram aos técnicos o que iremos assistir a partir de janeiro. E aí, entre uma vozinha doce e outra, Claudia Leitte, Carlinhos Brown e Simone e Simaria têm aquela dúvida: virar ou não? “É um parto e uma loucura não virar. No The Voice Kids eu sinto que tem ainda mais cumplicidade entre nós técnicos porque damos força para o outro virar. Afinal, o fato de nós estarmos sentados naquela cadeira dá a oportunidade de nos colocarmos no lugar de quem está começando e sonhando com um futuro, como já foi o nosso caso um dia. E, pensar deste jeito, deixa tudo ainda mais complicado. É um exercício de altruísmo, mas é doído”, comentou Claudia.

Para dificultar, além da nova experiência, Simone e Simaria ainda precisam entrar em um acordo para as escolhas. No The Voice Kids, a dupla tem um único voto e precisa ser acordado entre elas em conjunto. “A gente tenta entrar em um acordo, mas quando isso não funciona eu belisco”, brincou Simone que disse que ainda não precisou abusar de sua autoridade como irmã mais velha no reality musical. “Na verdade, temos tidos gostos bem parecidos e até agora está dando super certo. Estamos em sincronia e tudo está dando certinho”, garantiu a sertaneja.