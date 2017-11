Zero Grau: Feira de calçados de Gramado reúne principais apostas do setor para a próxima estação

Tamanho do Texto: +A -A

Como ingredientes principais, a moda e a potência da Região Sul no setor de calçados e acessórios no país. Nos temperos, as tendências da próxima estação fria e a trilha sonora personalizada na voz de Silvero Pereira. E, como cenário desta receita poderosa, a Zero Grau – Feira de Calçados e Acessórios que agitou Gramado esta semana. Por lá, players da moda nacional e representantes de todos os continentes se reuniram para conhecer as apostas de mais de mil marcas para o Inverno 2018. Como cereja do bolo disso tudo, a Merkator Feiras e Eventos, empresa promotora da Zero Grau, apresentou o desfile Spot Fashion Pluriverso.

Na passarela, os principais destaques apresentados no salão ganharam espaço em uma apresentação assinada por As Patrícias, de Patrícia Pontalti e Patrícia Parenza. De acordo com a consultora de moda que foi responsável pela curadoria, o Spot Fashion Pluriverso resumiu na passarela as tendências do Outono Inverno 2018. E, como Patrícia Pontalti apontou, as botas prometem ser febre na estação. “Este inverno será rico em botas, que virão prateadas, em jeans, espelhadas, bordadas, com interferências de cores e texturas diferentes e com muitas tachas e metal”, disse a curadora que, além das botas, destacou a potência de outros modelos do setor calçadista.

Nesta apresentação, a Zero Grau também destacou a força das mules, que chegam ao Outono Inverno 2018 com efeito plissado e drapeado. Outro ponto alto do desfile foi para os abotinados, que ganharam saltos mais encorpados em um resultado quase tratorado. “É interessante e instigante misturar eles com peças leves, românticas. É um jeito de romper o visual lady like. É novamente o sapato, é protagonista do estilo”, disse Patrícia Pontalti.

No entanto, como comentamos, o Spot Fashion Pluriverso não se resumiu apenas às tendências do setor calçadista e de acessórios para o Inverno 2018. Ao fim da apresentação, o ator Silvero Pereira completou o momento especial com a interpretação de K.O., de Pabllo Vittar, e Fera Ferida, de Maria Bethânia. Nas duas escolhas musicais, ele, que em “A Força do Querer” foi a transexual Elis Miranda, traduziu sua personalidade forte e sem rótulos. “Hoje, com 35 anos, eu entendi que não tenho necessidade dessas definições. Eu passei por um período em que eu achei que fosse homossexual. Depois, comecei a me travestir no teatro e achei que fosse transexual. Porém, hoje, eu vejo que não sou nada disso. Eu sou uma pessoa livre, que tenho a necessidade de me vestir como eu me sentir bem e que pretende se sentir livre nos lugares que está. Eu demorei a chegar a este conceito, que eu vejo como uma não-definição em meio a essas ideias, e que é algo distante da sociedade em que vivemos”, disse Silvero Pereira.