Cauã Reymond espera "sim" para se casar com Mariana Goldfarb

Um dos homens mais desejados de todo o Brasil, Cauã Reymond também é do tipo que precisa conquistar sua amada. Prova disso é que o ator afirmou que está apenas esperando Mariana Goldfarb aceitar seu pedido de casamento. O momento aconteceu durante sua passagem pelo tapete vermelho do Emmy Internacional 2017, em Nova York. Ao ser questionado por uma repórter de uma emissora gringa sobre quem era sua acompanhante, Cauã não titubeou: “Ela é mais que namorada. Vivemos juntos”, disse. A repórter, então, continuou: “Mas vocês são casados?”. Foi nesse momento que o ator olhou para Mariana e disse: “Estou esperando ela aceitar. Você aceita?” e deu uma gargalhada. A modelo apenas riu.

Cauã e Mariana no Emmy Internacional

Os dois já moram juntos há mais de um ano em uma casa no Joá, Zona Oeste do Rio, e Mariana faz, sim, planos de oficializar a união. "Já me considero casada com ele. Mas pensamos em algo sim, para amigos e familiares", disse, em uma entrevista. Na época, a modelo mostrou, ainda, que, além do teto, os dois dividem também o guarda-roupas. "Eu divido o armário com o meu namorado. Ele fica doido comigo. 'Mor', não mata eu não, tá? Mas eu não tenho tanta roupa assim", contou, aos risos.

Vale lembrar que Cauã assumiu o namoro com Mariana em abril do ano passado durante baile de gala da amfAR.