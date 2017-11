Casada e lançando mais um clipe, Anitta comemora: "Pico da alegria"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Mais um clipe do projeto "Checkmate", de Anitta, foi liberado para os fãs. Gravado no coração de Nova York, nos Estados Unidos, o vídeo de "Downtown", em parceria com o colombiano J Balvin, foi apresentado à imprensa em uma coletiva nessa segunda-feira, 20, e chamou atenção pela performance provocante da cantora, que encarnou uma dançarina de zouk em um cenário glamouroso dos cassinos parisienses dos anos 40. O figurino sensual, com direito à lingeries transparentes, muitos decotes e um vestido de couro preto, no entanto, não deixou o marido, Thiago Magalhães, enciumado. "O clipe está lindo, Thiago achou lindo, como todos estão achando lindo! E eu jamais ficaria com alguém que reclamasse do meu decote", disse ela, que exibia a aliança na mão esquerda, mas evitou falar do contrato de união estável que assinou na última semana.

Anitta e Thiago

"Eu estou feliz. Não falo sobre isso... Eu sei que a galera tem interesse na minha vida pessoal, mas o outro lado não é famoso", disse ela, que foi além: "Eu estou feliz, é isso. Estou no pico da alegria". Vale lembrar que união estável é um contrato entre duas pessoas que vivem em uma relação com intuito de firmar um núcleo familiar. De acordo com o Código Civil de 2002, não é delimitado um tempo mínimo de convivência entre o casal para que seja realizada a união estável, que, porém, não modifica o estado civil da pessoa, mas está amparada pelos mesmos direitos garantidos no casamento civil.

De acordo com o colunista Leo Dias, a união foi com separação total de bens e Anitta comemorou o novo status com uma cerimônia íntima, celebrada por um Pajé, na Amazônia - mesmo local onde gravou o clipe "Is that for me", parceria com o DJ Alesso. Na época, Anitta chegou a dizer que o Pajé havia abençoado toda a equipe. "A gente pediu um pajé para abençoar lá, sou muito ligada a essas coisas de energia. Quando a gente entrou na floresta, senti uma coisa tão louca, falei 'será que a gente pode ter um pajé aqui para abençoar a gente?'. Foi bem legal".

Para que as imagens da cerimônia não vazem, Anitta tem sido cautelosa: não enviou as fotos para ninguém e tem mostrado apenas pessoalmente.

Anitta e J Balvin em "Downtown"

Profissionalmente, Anitta pretende descansar um pouco. O projeto Checkmate, anunciado em agosto, teve vídeos que, juntos, somaram quase 75 milhões de visualizações no Youtube - além de diversas parcerias internacionais. se. Com a internet a gente precisa parar e pensar na estratégia. Por isso fiz o projeto CheckMate. Se eu lançasse um álbum, ia criar muita expectativa e pressão. Lançando as músicas juntas não conseguiria ter força em todas. E ao mesmo tempo não fico sem lançar músicas em português, não deixo meu país ‘desalimentado’. Vamos dar uma pausa em dezembro, dar um respiro, deixo tocando ‘Downtown’ e ‘Vai Malandra’, senão o público cansa. Vamos esperar a resposta lá fora. Quando ando na rua no exterior já tem gente que me reconhece, pede foto em outra língua, então aos poucos está acontecendo. Depois veremos os próximos passos".

O trabalho, porém, será finalizado em dezembro, com o clipe de funk "Vai, malandra", gravado no Vidigal, em agosto. "Vou tirar férias depois do carnaval, mas vou parar os lançamentos no fim deste ano. Já tem muita novidade para as pessoas lidarem", disse ela, que lançou duas músicas em espanhol. "Comecei a aprender quando desejei uma carreira internacional. Mas não falo tão bem como o inglês. Quando não sei a palavra, falo em português com sotaque espanhol, então a pessoa entende. Com sorriso e com carisma, espero compreenderem. Até agora está dando certo", brincou.