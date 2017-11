Grazi Massafera vai tirar ano sabático após "O outro lado do paraíso"

Tamanho do Texto: +A -A

Grazi Massafera já revelou que, por pouco, não desistiu da carreira de atriz. A indicação ao Emmy, porém, foi um passo importante na vida profissional: "Ganhei uma autoestima muito grande como atriz e também uma responsabilidade imensa", lembrou ela, que declarou ter demorado bastante tempo para perder o rótulo de ex-BBB: "Parece que agora que faço parte do meio, que fui aceita", chegou a dizer, em entrevista à revista "Avianca".

Vale lembrar que, em 2016, Grazi concorreu na categoria de melhor atriz no Emmy Internacional por sua atuação como a Larissa de "Verdades Secretas", e, apesar de não ter levado o troféu para casa, foi muito aclamada pela crítica especializada.

Grazi com os fios mais escuros

Apesar de as inseguranças quanto à profissão terem acabado, ela revelou recentemente que pretende tirar um ano sabático assim que acabarem as gravações de "O outro lado do paraíso". "Estamos vivendo num momento de muita tensão, em todas as áreas da vida, muita coisa acontecendo. E este momento que todo mundo está entrando, de dar uma pausa, cuidar da vida, é um momento de reconexão, tá todo mundo querendo se reconectar, com a vida! E eu preciso disso. As coisas estão muito difíceis", lamentou.

O novo visual - de cabelos mais escuros - fez com que Grazi passasse a vestir roupas mais claras e leves, tanto por conta das madeixas, quanto pela energia pesada de sua personagem, a problemática Lívia. Por conta dela, Grazi passou também a rezar mais.

Diminuir o ritmo tem a ver com planos de aumentar a família ao lado do namorado, Patrick Bulus. "Tenho vontade de ser mãe de novo e me consolidar na carreira. Cheguei a um momento delicado do processo, onde minhas escolhas serão determinantes", explicou a mãe de Sofia, de 5 anos, fruto do casamento com Cauã Reymond.