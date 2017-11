Klebber Toledo interpreta goleiro morto em queda de avião da Chapecoense

Tamanho do Texto: +A -A

Klebber Toledo tem se preparado para um novo desafio no cinema. Ele viverá Danilo Padilha, goleiro da Chapecoense, morto na queda do avião que tirou a vida de dezenas de atletas e profissionais do esporte em novembro do ano passado, durante um voo para Medellín, na Colômbia, na Copa Sul-Americana de 2016. O longa "Goleiro", dirigido por Thiago Di Melo, é uma homenagem ao jogador e seus colegas. "Lembro do Danilo dando a coletiva aqui, depois de ter defendido os pênaltis (contra o Independiente)... A grande finalidade do filme é emocionar, fazer pensar, criar para as pessoas abrirem o coração. Na hora que li a sinopse, fiquei totalmente arrepiado. Que oportunidade de mostrar o trabalho de um brasileiro vitorioso, história de superação, sem focar na tragédia! Foca na trajetória, na vitória, no esforço de um homem. Estamos falando de um ser humano que colocou o coração em tudo que fez", disse Klebber, durante uma coletiva na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.

Klebber Toledo será Danilo Padilha em longa

O ator, que acompanhou a trajetória do clube nos campeonatos antes do acidente, foi além: "Estou arrepiado e sem palavras para descrever a emoção", contou ele, que foi para o gol, agarrou chutes e garantiu: não pretende usar um intérprete para as cenas mais técnicas. "Sempre fui zagueiro ou goleiro. O ator para fazer um atleta tem que estar muito entregue. O atleta mata um leão por dia, se esforça, se machuca. Espero não usar dublê, não. Vamos trabalhar muito, aprender as quedas dos goleiros. Vou fazer. Quero que o Danilo esteja com a gente em todo momento. Cada trejeito, movimento, forma de olhar, o jeito de saltar... Vou estudar bastante", adiantou ele, que é surfista e foi jogador de vôlei federado.

Dona Ilaídes, mãe do goleiro, foi só elogios ao intérprete da história do filho. "Klebber já é meu filho. A sintonia entre nós dois foi muito grande. Já estamos trocando confidências e apelidos. O filme é uma homenagem e uma forma de garantir que a história do meu filho não seja esquecida, a luta dele para chegar na Chapecoense foi grande e o filme vai concretizar o que propôs em memória dele", comemorou.