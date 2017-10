Tatá Werneck se desculpa após polêmica com KLB: "Sou muito fã"

Tamanho do Texto: +A -A

O Prêmio Multishow que aconteceu na última terça-feira, 24, continua dando o que falar. Primeiro, Johnny Hooker alfinetou os apresentadores Tatá Werneck e Fábio Porchat por conta da pronúncia errada de seu nome. O músico, que era um dos indicados na categoria Canção do Ano, criticou a dupla no Twitter. "Alô, Tatá Werneck e Fábio Porchat, tem que aprender a falar o nome dos indicados quando se apresenta uma premiação, viu? Estudo básico de roteiro", disse ele, que foi logo rebatido pela humorista. "Amor, sou sua fã e te sigo. Não falei porque fiquei insegura de errar porque tenho dislexia. Mas Fabio resolveu perguntar. Se soubesse o perrengue que é apresentar com uma plateia que não aplaude os colegas de trabalho, nos entenderia mais", alfinetou.

Hooker apagou o post e amenizou: "Entendo o perrengue, só que na hora fiquei esperando ouvir até pela Liniker. Mas é isso, foi lindo de qualquer jeito", elogiou ele, que foi imediatamente respondido. "Digo agora que sou fã. Porque sou. Já fui em três apresentações suas, amor. Sem brigas, já basta o mundo brigando e a gente tentando alegrar”, escreveu Tatá.

O pedido de desculpas foi repostado por Natália Guimarães

Outro climão foi com a ex-miss Brasil Natália Guimarães, que lamentou a piada feita no palco. É que Tatá e Fábio brincaram, ao vivo, que o grupo KLB, formado pelos irmãos Kiko, Leandro e Bruno, não fazia mais parte do mundo musical e que dois integrantes haviam falecido. A piada desagradou a ex-miss e mulher de Leandro, que usou as redes sociais para reclamar. "Olha, Tata, eu amo você, assisto tudo o que você faz e o Porchat também. Mas ver vocês desdenhando daquela forma do KLB foi de partir o coração”. Uma banda que vendeu mais de sete milhões de discos, fez uma história com tantos fãs até hoje e tem um dos maiores estúdios musicas da América, que inclusive recebeu na semana passada um dos maiores ídolos mundiais de todos os tempos! Falar que não são mais da música, falar que dois deles estão mortos, como fez o Porchat? Pegaram pesado demais”, reclamou ela, que foi além: "Até onde vale a pena uma piada? Ainda bem que nossas filhas ainda têm só quatro aninhos e não compreendem esse tipo de coisa. Mas se fossem grandinhas, provavelmente estariam assistindo vocês falarem de graça do pai delas, por influência minha mesmo, que sou fã. Enfim, nem sei se vocês vão ler isto, mas ontem assisti ao vídeo e fiquei muito triste, precisava desabafar para tentar esquecer e jogar a bola pra frente. Um beijão pra você!”.

Em seguida, Tatá fez um vídeo no stories do Instagram se desculpando. "Ontem teve o programa Multishow, e a Natália, que é gata num grau, falou que a gente foi indelicado com os meninos do KLB. Queria te pedir desculpas, porque jamais foi a minha intenção. Peço milhões de desculpas. Não é vergonha nenhuma pedir desculpas. Vergonha é você usar de alguém e depois não reconhecer o erro. Sou muito fã, admiro muito e sei que eles são extremamente talentosos", disse ela, que, logo em seguida, foi elogiada pela ex-miss. "Que bom que o meu coração não se enganou. Tatá melhor pessoa", repostou.