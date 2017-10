Grande Leilão de Arte contribuirá para estudos de células tronco

Tamanho do Texto: +A -A

Começa nessa terça-feira, 24, a 87ª edição do Grande Leilão de Arte em São Paulo. Promovido pelo escritório de arte Dagmar Saboya, o evento terá quatro noites e a expectativa é de que mais de mil lotes sejam leiloados. Pinturas de alguns dos mais expressivos artistas do modernismo brasileiro, incluindo Candido Portinari, Salvador Dali e outros, estarão disponíveis para os presentes.

Quadros, esculturas, objetos de prata e porcelana e outros itens foram doados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo casal May e João Álvares Rubião Neto e a renda obtida no evento contribuirá para estudos de células tronco, que têm como propósito obter avanços na cura e prevenção de doenças degenerativas.

Além de presenciais, os lances também poderão ser feitos online pelo site oficial do escritório de arte.