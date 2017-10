Nova vilã das 9, Marieta Severo adianta: "Inferno em pessoa"

Tamanho do Texto: +A -A

São 51 anos de carreira e é a primeira vez que Marieta Severo será vista loira na televisão, em "O outro lado do paraíso", que estreia hoje, 23. "Sempre fui morena de cabelo preto. Essa transformação foi uma sugestão do Maurinho (Mauro Mendonça Filho, diretor da novela). Na pesquisa que se fez acerca das mulheres de Palmas, no Tocantins. Descobrimos que as mulheres da alta sociedade lá têm todas esse visual. Ser loura para elas é sinal de status, poder. Já para mim esse cabelo só significa mais calor. Fico com ele preso o dia inteiro, porque não aguento, suo o tempo todo. Minha essência é morena, e estou saudosa, achando a morenice cada vez mais linda!", explicou ela, em entrevista ao "Extra".

Marieta Severo como Sophia

Além dos cabelos, todo o resto de sua Sophia é completamente diferente de Marieta. "Ela é o próprio outro lado do paraíso, é o inferno em pessoa! É muito pior que Fanny, nem tem comparação...", adiantou, citando o sucesso "Verdades Secretas", também de Walcyr Carrasco. "A Fanny manipulava aquelas meninas, mas não achava isso nada demais porque acreditava que estava dando uma oportunidade a elas de ganharem a vida. Já Sophia é capaz até de matar por grana e posição social, não há nada que a detenha", adiantou.

É por essa ambição que ela manipulará os filhos Gael, vivido por Sérgio Guizé, e Lívia, de Grazi Massafera. Além disso, é extremamente cruel com Estela, personagem de Juliana Caldas, que tem nanismo. "Eu a classificaria como uma mãe tóxica, líder de uma família disfuncional. Gael é um espancador de mulheres, Livia, uma infeliz no amor e Estela, a rejeitada. Sophia tem vergonha dessa filha porque ela é anã, e a mandou estudar na Suíça só para escondê-la. Quando essa moça volta, ela se aterroriza", contou.