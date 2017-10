Marina Ruy Barbosa lembra primeiro encontro com marido: "De cara gostei dele"

Tamanho do Texto: +A -A

Marina Ruy Barbosa é a convidada de Tatá Werneck nessa segunda-feira, 23, no "Lady Night". No programa, a atriz falou com descontração sobre depilação e diversos outros assuntos. "Você é adepta mais de raspar ou adepta da famosa Amazônia?", lançou Tatá. "Não, não", se limitou a responder a ruivinha. "Quanto te vejo, tenho uma curiosidadezinha", brincou a apresentadora. "Você pensa nisso, se o tapete é da cor da cortina?”, quis saber Marina, já aos risos, e confirmando a informação. “É da mesma cor? Ah, minha filha! Me dá três fios para eu fazer mega, um franjão maneiro”, pediu Tatá.

Marina Ruy Barbosa e Tatá Werneck no "Lady Night"

Marina lembrou ainda do dia em que conheceu o marido, o piloto Xande Negrão. "Você tava, né? A gente voltou no avião falando sobre isso. Foi em Fernando de Noronha, no réveillon, a gente se viu. Ele veio falar comigo, a gente tinha alguns amigos em comum. De cara eu gostei dele, principalmente quando ele disse que gostava de sertanejo. Encontramos no Rio e aí começamos a namorar no primeiro fim de semana", contou ela, que aproveitou para rebater os comentários de que seria muito nova para casar. "Eu acho que não tem data certa, idade certa para nada. Comecei a trabalhar muito nova, com 9 anos. 'Ah, não é idade para trabalhar?', 'Ah, não é idade de casar'. Acho que não tem isso, a gente tem que estar feliz", disse.

Em outra ocasião, Marina já havia comentado que está começando a entender a nova vida de casada. "A gente tem que equilibrar as duas coisas. Ainda sou muito nova, mas estou aprendendo a lidar com isso. Tive uma semana de lua de mel e voltei para gravar. Aos poucos, você vai ajeitando as coisas", contou ela, que já está gravando a próxima trama das 19h, "Deus salve o Rei", em que viverá a mocinha Amália.